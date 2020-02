Murió el actor Kevin Conway: ¿cómo murió la estrella de Invincible?

El mundo del entretenimiento está de luto. El actor Kevin Conway, quien además se desempeñaba como director y quien era reconocido por su trabajo en televisión, teatro y numerosos largometrajes como Gettysburg e Invincible, murió el miércoles, pero la noticia solo fue revelada este sábado. El histrión tenía 77 años.

La compañera de mucho tiempo de Conway, Geraldine Newman, le dijo al New York Times que el actor falleció de un ataque al corazón.

Nacido el 29 de mayo de 1942 en la ciudad de Nueva York, Conway recibió su formación de actuación en el Herbert Berghof Studio, donde la directora artística de renombre mundial Uta Hagen era la directora artística. Los alumnos notables de la escuela incluyeron a Matthew Broderick, Whoopi Goldberg, Kyra Sedgewick, Robert De Niro, Bette Midler, Gene Wilder, entre otros.

Conway se casó con su esposa Mila Burnette el 15 de abril de 1966, pero la relación finalmente terminó en divorcio. Newman dijo que le sobreviven su gato, Chico, y dos perros: Cotton y Dorothy.



Después de graduarse de Bishop Loughlin High School, Conway trabajó como analista de ventas para IBM. Pero después de cumplir 24 años, cayó atrapado en el mundo de la actuación.

El actor le pidió a IBM que lo despidiera para poder cobrar el desempleo mientras tomaba un taller de arte dramático en el Carnegie Hall. Comenzó a trabajar de manera constante, reservando papeles tanto en el escenario como para la televisión. Su primer papel importante en el cine llegó en Slaughterhouse-Five de 1972, basado en la novela de Kurt Vonnegut.



A lo largo de sus décadas en la industria del cine y la televisión, el actor apareció como Kahless en Star Trek: The Next Generation, y fue estrella invitada en series como Law & Order, JAG y Michael Hayes, antes de reservar el papel de Seasums O’Reilly en la serie de HBO, Oz. En 2007, trabajó junto a Oliver Platt y John Turturro en la miniserie, The Bronx Is Burning.

Si bien es posible que Conway nunca haya sido reconocido oficialmente durante las temporadas de premios, los ex coprotagonistas y fanáticos compartieron homenajes de Conway que muestran que todavía consolidó su memoria en la historia de Hollywood.

La actriz Betty Buckley compartió en Facebook: “¡Oh, Dios mío! amaba a Kevin Conway. Tuve el privilegio de trabajar con él como su exesposa en “Oz. Tuvimos algunas escenas maravillosas juntos. Era un hombre encantador y un actor increíble. Es muy triste escuchar esto. #RIP querido Kevin. besos y abrazos”.

Otros papeles importante por los que Conway será recordado por interpretar son el de The Funhouse de Tobe Hooper en 1981. Conwy fue Freak Show Barker, Strip Show Barker y Funhouse Barker en la película de terror.

Conway también disfrutó trabajando al otro lado de la cámara. En 1987, dirigió la película independiente, The Sun and the Moon.

Si bien encontró un éxito increíble en Hollywood, Conway siempre regresó a sus raíces en el mundo del teatro de Nueva York. Obtuvo un Premio Obie a la Mejor Actuación en la presentación de 1974 de “When You Comin’ Back, Red Ryder?”, así como un Premio Drama Desk. En 1989, recibió un Premio del Círculo de Críticos Externos por su interpretación de Lawrence Garfunkel en la obra “El dinero de otras personas”.