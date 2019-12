Faltan solo unas horas para que termine el año 2019, y en medio de las celebraciones para recibir el 2020, hay un dejo de tristeza en el mundo del entretenimiento, tras la partida de varias luminarias.

Y aunque a lo largo del año fueron muchos los famosos que fallecieron, de todas las edades, causas, e industrias como la música, el cine, la televisión, algunas muertes impactaron de manera más grande al público.

Hoy queridos artistas como José José, Edith González, o Walter Mercado, por mencionar solo algunos, ya no están con nosotros, pero su legado permanecerá intacto.

Aquí te presentamos esta lista de 10 famosos a los que queremos recordar de manera especial, tras haberse ido de este mundo en el 2019. Paz en su tumba.

1. Edith González

VídeoVideo related to estos famosos murieron en el 2019: ¿cómo murieron? 2019-12-31T00:12:32-05:00

La exitosa actriz de telenovelas, murió la madrugada del jueves 13 de junio tras perder la batalla contra el cáncer de ovario, del que presuntamente se había repuesto. La noticia de la muerte tomó por sorpresa a sus millones de fans, pues la mexicana no había manifestado públicamente que el mal había regresado. La estrella de las telenovelas murió tras permanecer hospitalizada varios días en el Hospital Ángeles de Interlomas, en la capital mexicana.



2. José José

VídeoVideo related to estos famosos murieron en el 2019: ¿cómo murieron? 2019-12-31T00:12:32-05:00

El Príncipe de la canción falleció a la edad de 71 años en el hospital de Homestead, al sur de Florida, el pasado 28 de septiembre. Las causas exactas de la muerte del intérprete siguen sin conocerse y son exigidas por los dos hijos mayores del artista, Marysol y José Joel, pero se sabe que fue motivada por complicaciones del cáncer que lo aquejaba. Su muerte generó toda una polémica que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar entre las dos familias que el mexicano formó.



3. Camilo Sesto

VídeoVideo related to estos famosos murieron en el 2019: ¿cómo murieron? 2019-12-31T00:12:32-05:00

El cantante español, cuyo nombre de pila era Camilo Blanes Cortés, murió el domingo 8 de septiembre a la edad de 72 años, faltando solo una semana para festejar su cumpleaños número 73. El deceso del artista se debió a un fallo renal y ocurrió en el Hospital Universitario Quirón salud, de la ciudad de Madrid, en Pozuelo de Alarcón en horas de la mañana. Su muerte también generó una polémica relacionada con su único hijo.



4. Gabriel Fernández, esposo de la Chilindrina

VídeoVideo related to estos famosos murieron en el 2019: ¿cómo murieron? 2019-12-31T00:12:32-05:00

Gabriel Fernández, el esposo de María Antonieta de las Nieves, falleció a sus 85 años de edad el 15 de septiembre, en una de las muertes que más impactó al público seguidor de la querida actriz. El esposo de La Chilindrina, se encontraba desde hacía varios días internado en un hospital mexicano por una neumonía. Tras el deceso del locutor, quien estuvo casado con la actriz durante 48 años y quien era la voz del intro del Chavo del 8, De las Nieves confesó sentirse muerta en vida.



5. Walter Mercado

VídeoVideo related to estos famosos murieron en el 2019: ¿cómo murieron? 2019-12-31T00:12:32-05:00

El famoso astrólogo falleció la noche del sábado 2 de noviembre a eso de las 9:00 de la noche, hora local, en el Hospital Auxilio Mutuo, de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. La causa de la muerte de Mercado fue una falla renal, tras complicaciones en su estado de salud. La muerte del astrólogo de 87 años causó mucho dolor entre sus millones de seguidores en todo el mundo que lo reconocieron como un ser de luz dispuesto siempre a dar mucho amor.



6. Sebastián Ferrat

VídeoVideo related to estos famosos murieron en el 2019: ¿cómo murieron? 2019-12-31T00:12:32-05:00

El famoso actor mexicano, quien interpretaba el personaje de el Marcado en la serie El Señor de los cielos, murió el 30 de diciembre, a la edad de 40 años, en un hospital de la ciudad de Mexicali, estado Baja California, de donde era oriundo y donde llevaba tres meses internado. La causa del deceso de Ferrat, quien además era maestro de actuación, se debió a complicaciones en su salud, luego de luchar contra una bacteria que lo había dejado en estado de coma desde hacía ya varios meses, presuntamente por haber ingerido carne de cerdo descompuesta.



7. Chuy Bravo

VídeoVideo related to estos famosos murieron en el 2019: ¿cómo murieron? 2019-12-31T00:12:32-05:00

El actor Chuy Bravo, compañero de televisión de Chelsea Handler, murió a los 63 años el pasado 14 de diciembre. El actor mexicano-estadounidense fue mejor conocido por sus numerosas apariciones en Chelsea Lately entre el 2007 y el 2014. Según su IMDB, también apareció en el cortometraje The One: Horror -Cupido, Divinitas. Tras revelarse la muerte del actor, de origen mexicano, su compañera de espacio televisivo no pudo ocultar su tristeza, al igual que sus fans. Chuy, quien estaba en la capital azteca festejando sus 63 primaveras, fue hospitalizado de urgencias por un terrible dolor de estómago que lo sorprendió de repente y a las pocas horas falleció.



8. María Perego

VídeoVideo related to estos famosos murieron en el 2019: ¿cómo murieron? 2019-12-31T00:12:32-05:00

La reconocida estrella creadora del famoso Topo Gigio, falleció el 14 de noviembre pasado a la edad de 95 años. Familiares de la diseñadora, quien marcó tendencia en la televisión tras incorporar la presencia de marionetas en la pantalla chica en los años 50’ y quien saltó al estrellato tras darle vida al Topo Gigio en 1958, mencionaron que falleció en su casa de Milán, tras sufrir una afección cardiaca, que desencadenó su eventual deceso.

9. Celso Piña

VídeoVideo related to estos famosos murieron en el 2019: ¿cómo murieron? 2019-12-31T00:12:32-05:00

La leyenda de la cumbia, más conocido como El Rebelde del Acordeón, murió el miércoles 21 de agosto en México, a la edad de 66 años, tras haber sido internado de urgencias en un centro clínico de Monterrey, Nuevo León, tras sufrir un infarto. El deceso se produjo a las 12:38 pm por el ataque cardiaco, pero su legado permanecerá para siempre.



10. Luis Gómez, periodista de Noticias Univision 41

VídeoVideo related to estos famosos murieron en el 2019: ¿cómo murieron? 2019-12-31T00:12:32-05:00

El reconocido periodista del programa Al Despertar, del canal Univisión, murió el 6 de abril, tras perder la batalla contra el cáncer. Al periodista mexicano le diagnosticaron cáncer testicular en septiembre 2017, tras encontrarse una pequeña masa en su testículo izquierdo mientras se bañaba. Aunque le extirparon el tumor, en diciembre el cáncer le regresó y se extendió a su pulmón e hígado. Luis fue un ejemplo de fortaleza, por lo que era apodado como el león valiente.