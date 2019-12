Actriz del Señor de los Cielos destrozada por muerte de Sebastián Ferrat: ¿quién?

Han pasado solo unas horas desde que se conoció la triste noticia de la muerte del actor Sebastián Ferrat, quien falleció a la edad de 40 años, tras luchar contra una bacteria que lo había dejado en estado de coma desde hacía ya varios meses, presuntamente por haber ingerido carne de cerdo descompuesta y el dolor entre sus amigos y familiares es indescriptible.

Y dentro de las personas que han manifestado el inmenso dolor que les produjo la muerte del actor de la serie de televisión ‘El señor de los cielos”, se encuentra la actriz Gala Montes, con quien Ferrat no solamente compartió escenas sino con quien guardaba una enorme amistad.

La joven actriz habló con el sitio Infobae, y allí confesó estar destrozada por la muerte del actor y maestro, quien será recordado no solo por su inmenso talento sino por ser un hombre muy sencillo y con un carisma enorme.

“Lamentablemente es algo que no sólo me pesa a mí. Mi mamá y yo tuvimos la oportunidad de conocerlo bien, porque ella me acompañaba al set cuando yo empecé. En esta carrera a veces es complicado encontrar a personas, así como Sebastián, lamento mucho lo que pasó” dijo la actriz de “El señor de los Cielos”.



La actriz también fue interrogada sobre los rumores que indican que el fallecido actor habría ingerido la carne descompuesta que le ocasionó el deterioro en su salud en el set de grabación.

“No tengo idea, yo soy su amiga y no tengo nada que hablar acerca de eso y ni me pienso meter y yo con gusto te contesto de Sebastián, pero de “El Señor de los Cielos” y de todo eso, pues la neta no me meto en esas cosas, no me interesa porque es tema de la producción”, comentó la joven, al tiempo que destacó que haber conocido a Ferrat fue un privilegio, pues en la televisión no todo es color de rosa.



“Yo creo que todos somos una suma de las personas con las que nos rodeamos. Esta industria a veces no es la mejor y yo agradezco mucho el poder haber conocido a Sebastián, porque de alguna manera era un ser humano bueno, con educación y que te mostraba cómo ser ejemplo para que tu pudiera seguir esa cadena de amor, respeto y admiración”. Agregó la actriz.

El actor y director Derek Lucken fue quien confirmó inicialmente la muerte de Ferrat a través de un mensaje compartido en su cuenta de Facebook.

“De mis primeras obras de teatro fue contigo amigo. Yo 17 y tú 19 en Mexicali. Volvimos a encontrarnos en México viviendo nuestros sueños. Hoy me entero de tu partida… Con mucho dolor. Luz en tu camino y Gracias por todo lo compartido. Te quiero. D.E.P.”, dijo el actor.

El velatorio y el sepelio de Ferrat, quien también fue maestro de actuación en varias academias, será en la ciudad de Mexicali.