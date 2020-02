Murió Ja’Net Dubois: ¿cómo murió la actriz de Los Ángeles de Charlie?

El mundo del entretenimiento está nuevamente de luto, esta vez tras conocerse el deceso de Ja’Net Dubois, la estrella que le daba vida a Willona Woods en la exitosa serie de los 70′ “Good Times”. La actriz también era famosa por su rol de Momma Bosley en Los Ángeles de Charlie, en 2003.

Ja’Net falleció este 18 de febrero, a la edad de 74 años, según informó inicialmente TMZ.

La causa de la muerte de la actriz no se reveló de inmediato, pero la familia de Dubois aseguró que no se había quejado de ningún dolor o enfermedad en los días previos a su fallecimiento. “Ella falleció inesperadamente mientras dormía en su casa en Glendale, California”, dijo la familia, agregando que le sobreviven sus tres hijos, Rani, Burghardt y Yovanne Dubois.

Nacida en Brooklyn, Nueva York, el 5 de agosto de 1945, Dubois se convirtió en dos veces ganadora del Premio Emmy por su trabajo de doblaje en la serie animada, The PJs, y en 1969, ganó un Premio Peabody por la película infantil de CBS, JT.

Dubois era una apasionada de retribuir su éxito a la comunidad después de encontrar su ascenso en Hollywood y cofundó el Festival Panafricano de Cine y Artes en 1992, que como se indica en su sitio web, muestra “el amplio espectro de obras creativas negras, particularmente aquellas que refuerzan imágenes positivas y ayudan a destruir los estereotipos negativos”.

Dubois era increíblemente privada cuando se trataba de compartir su vida personal con el público, y se conocen pocos detalles sobre cuando conoció y se casó con su esposo Sajit Gupta, de quien luego se divorció.

Dubois tuvo cuatro hijos con Gupta antes de que ocurriera la tragedia en 1987, cuando la pareja perdió a su hijo Raj Kristo, a los 36 años después de luchar contra el cáncer.

La hija Rani Dubois siguió brevemente los pasos de su madre. Apareció junto a Dubois en la pantalla en Good Times, interpretando varios papeles entre 1973 y 1978, y fue invitada en la comedia, ¡Qué está pasando! como Maxine.

Durante el concierto de ABC Live in Front of a Studio Audience: All in the Family and Good Times, en diciembre, la comediante Tiffany Haddish interpretó el papel icónico de Dubois en Good Times.

Se unió a Haddish en la nueva presentación en vivo de ABC el dos veces nominado al Globo de Oro Andre Braugher, quien interpretó al patriarca familiar de Evans, James Evans, y la ganadora del Premio de la Academia Viola Davis interpretó a la esposa de Evans, Florida.

El miembro del elenco de SNL Jay Pharoah como JJ, la estrella de This Is Us, Asante Blackk como Michael, y Corinne Foxx, la hija de la vida real de Jamie Foxx, como Thelma.

Haddish, de 40 años, dijo que estaba más emocionada que nerviosa por asumir el papel de Dubois. La estrella de Girls Trip le dijo a Extra TV: “Será un buen momento. Es uno de los programas que crecí viendo”.