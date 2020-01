Hoy operan a Juan Manuel Cortés de un tumor: ¿cómo está el animador?

View this post on Instagram

Me siento muy afortunado por tantas personas que me han escrito, que me han dicho que estoy en sus oraciones… Y que han decretado que Dios guiará las manos, el corazón y la mente del cirujano. Mañana lunes 6 de enero, a las 9 am aproximadamente, estaré en el quirófano, donde me removerán el tumor benigno que me encontraron hace 4 años en el abdomen, y que ha crecido a tal punto que ya es necesario sacarlo. Es una operación importante, pero tengo certeza de que Dios permitirá que todo salga bien. En momentos como estos, hay que sacar del corazón todos los sentimientos negativos (miedo, ansiedad, preocupación, etc), que no sirven para nada, sólo entorpecen el proceso. Lo que hay que tener es fe absoluta y mente positiva. Y, desde luego, la oración es muy poderosa… ¡GRACIAS! 🙏🏻