Las fotos de Carolina Sandoval recibiendo el 2020 en París: ¿qué confesión hizo?

Carolina Sandoval tuvo un 2019 lleno de muchos éxitos, entre ellos convertirse en la reina de las redes sociales. Y tras un año de mucho trabajo, la conductora de televisión decidió darse unas merecidas vacaciones en Europa.

La Venenosa agarró sus maletas y se fue nada más ni nada menos que a la capital francesa, acompañada por su madre, su esposo y sus dos hijas, y a juzgar por las imágenes que ha compartido en redes de sus vacaciones, la está pasando de lo lindo.

La conductora del programa “Suelta la sopa”, colgó en su Instagram un foto álbum en el que se aprecia lo bien que la ha pasado en el viejo continente, donde la dio la bienvenida al 2020.

La guapa venezolana aprovechó además para agradecer a la vida por las maravillas que le ha dado y de paso hizo una confesión: lo más importante en su existencia son sus dos retoños. De paso, La Venenosa dijo no despedirse de un año sino de toda una década, por la que tiene muchos motivos por los cuales agradecer.

“En esta década me casé, en esta década mi @barbaracamilas cumplió uno de sus sueños, tener una hermanita @mipedacitodeluz. En esta década me convertí en madre por segunda vez. En esta década que termina hoy le doy gracias a Dios por darme la fortuna de ser una persona capaz de convertir todas las experiencias en inspiración para seguir adelante con mis propósitos. En esta década solo tengo que decir gracias #GRACIAS por tanta bendiciones”, dijo la llamada reina de la faja.



Más tarde, Carolina recurrió a un nuevo mensaje para agradecer específicamente a sus dos hijas.

“Ellas son mi mejor fin de década, mi mejor inicio de década, mi mejor todo, mi bendición, mi vida, mi alegría… las amo tanto que no sé cómo explicarles… solo Dios sabe”, agregó Sandoval.

Y a pesar de la fama que tiene en redes, la Venenosa nos confesó que tiene muy claro que antes de promocionar algo, ella lo prueba para estar segura que lo que ofrece funciona y no se queda solo en posar y hablar de productos que no la convenzan a ella y a su equipo de trabajo. “Así pues, la gente debe tener muy claro que todo lo que muestro es porque ya lo probé en mí primero”.



Pero además de eso, con la sinceridad que la caracteriza, la conductora de Suelta la sopa también rechaza varios artículos que no van con ella ni con su manera de vivir.



“Alcohol no, cigarros no, porque yo no fumo, no tomo, tampoco tomo café, y aunque el olor me encanta, no me gusta tomarlo. Yo tampoco puedo comer comida de mar y prefiero seguir montada en la sinceridad, entonces no puedo probar esa comida, así que no podría decir nada de ella porque mi regla es probar todo lo que promociono”, dijo Carolina.