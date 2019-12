Las metidas de pata más memorables de las reinas en sus respuestas: VIDEOS

Quienes han seguido los certámenes de belleza saben que además de los desfiles en traje de baño y en traje de noche por parte de las concursantes no son el único atractivo de las transmisiones televisivas. También lo son sin duda alguna las rondas de preguntas finales, donde por más bien preparadas que estén las reinas de belleza, a muchas las traicionan los nervios, haciendo que metan la pata y salgan con respuestas que no solamente ante la gente les hacen ganarse el calificativo de“tontas” sino que además pasan a la historia en redes sociales como memes vivientes.

Y faltando solo unas horas para que se conozca quién será la nueva Miss Universo 2019, varias de las chicas confesaron que es precisamente ese momento de la velada el que más las asusta. Más de una temen salir con algún mal apunte y pasar a la historia no por ganar el certamen sino por las cosas sin sentido que dijeron. Incluso es el mayor temor, por encima de alguna caída, como le pasó el viernes a Miss Francia y a otras concursantes.

Y es que aunque muchos ni siquiera vean los reinados, con los videos que circulan en internet y que en muchas ocasiones son tan famosos como varios libros y películas, terminan enterándose de las perlas que lanzaron al estrellato a las reinas.

Cómo olvidar a la Miss Venezuela Irene Esser, quien en Miss Universo 2012 intentó demostrar que hablaba en inglés y al ser interrogada sobre las leyes y la Constitución terminó hablando de las olas, el mar y el surfing. Y ni modo de poder olvidar a Paulina Vega, quien en el 2014 se volvió un meme andante al responder una pregunta muy sencilla a la que calificó de “muy difícil”. A la primera su respuesta le costó la corona, mientras que a la colombiana, no la afectó en nada.



O la célebre Miss Colombia que habló de “hombre con hombre y mujer con mujer, del mismo modo y del sentido contrario”, o aquella Miss Panamá que quiso mostrar que era erudita y habló de Confusio como “el que inventó la confusión desde lo mas antiguo”.



Y que tal la de aquella miss que dijo que para preservar la especia humana era buena idea que el Papa y la Madre Teresa tuvieran relaciones.

Miss Universe 2012 – Irene Esser – 2nd Runner Up PerformanceMiss Universe 2012 Irene Esser – Second Runner Up – Performance Miss Venezuela 2012 – Irene esser Miss Venezuela – Irene Esser. 2017-11-19T19:08:16.000Z

Aquí te dejamos estos videos, sin afan de ofender a las reinas, entendiendo que sus respuestas no miden nunca su intelecto, para que recordemos un poco las metidas de pata de reinas más célebres. Y aunque muchos están cruzando los dedos para que las concursantes de Miss Universo no metal la pata este domingo en la coronación que tendrá lugar en Atlanta, otros, con toda honestidad, estarán esperando a que alguna se confunda y lance una respuesta nueva que se sume a las ya célebres:

1. Irene Esser en Miss Universo 2012

Miss Venezuela's Answer, Miss Universe 2012, Irene EsserIrene Esser, Miss Venezuela was one of the favorites to win Miss Universe 2012, until she got to the question round, where she failed miserably, her answer had almost nothing to do with the question and her Spanglish did not help either. One of the most beautiful but simply couldn't finish it. 2012-12-20T17:25:11.000Z

2. Paulina Vega y su difícil pregunta en Miss Universo 2014

Pregunta y Respuesta Paulina Vega Dieppa (Colombia) Miss UniversoDar crédito de las imágenes a CaracolTv 2017-07-11T21:02:44.000Z

3. Miss Colombia y su respuesta del hombre y la mujer

El hombre se complementa al hombre – mujer con mujer – hombre con hombre….flvCANDIDATA AL REINADO DE MISS COLOMBIA 2008-2009 2011-12-16T05:39:22.000Z

4. Respuesta de Miss Panamá sobre Confusio

Señorita Panamá Confucioseñorita panama confucio invento la confucion y era un chino de japon 2009-05-08T12:34:35.000Z

5. Respuestas de historia

reinas tontas, brutaslas reinas con sus respuestas estupidas para no decir brutas, mmmm ustedes mismo juzgen y dejen comentarios ok….Miss Ignorancia 2009-07-26T05:31:33.000Z

6. Respuestas de deseos

reinas tontas, brutas "2" ignoranteslas Reinas brutas, tonta, ignorantes, demostrar que no son tan brutas ni tontas como se dicen apenas son ignorantes , quedadas y mas estudiadas si eso no es ser bruto, bueno lo que no tiene en cerebro tiene en PECHONALIDAD jajaja, MIS IGNORACIA 2 2009-09-15T17:01:57.000Z

7. Cuando para responder necesitan ayuda

Reinas tontas, brutas 3Señoras y Reinas con respuestas tontas 🙂 subscribirse para mas vídeos 2015-02-18T08:16:15.000Z

8. Respuestas de lujo

Las tres peores respuestas de reinas en un solo concurso.mp4Miss mundo Colombia 1999 comprobó que apostarle a decir "Madre Teresa de Calcuta" aún es sinónimo para ganar una corona. Que lo diga Mónica María Escolar -toda una paradoja su apellido- que venció con tan flaca respuesta a sus competidoras, que la hicieron ver como una estadista. 2011-01-18T07:44:21.000Z

9. Respuestas mezcladas

Las peores respuestas por las miss universoLas peores respuestas por las miss universo 2016-02-03T22:33:34.000Z