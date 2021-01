PSG de Francia declara interés formal por Leo Messi: ¿Cuándo planean contratar a la estrella del Barcelona?

A menos de 24 horas de haber perdido increíblemente la Supercopa de España a manos del Athletic Club de Bilbao, partido en el que además acabó expulsado por agredir a un rival, Leo Messi tiene un firme candidato para contratarlo si es que volviera a inclinarse por su salida del FC Barcelona: ni más ni menos que el Paris Saint-Germain francés.

El interés del PSG por conseguir la ficha de Messi se confirmó este martes, luego de que la revista France Football lanzara un anticipo de la entrevista exclusiva con el brasileño Leonardo, exfutbolista y actual manager deportivo del club parisino.

Leonardo en exclusivité dans France Football : «On n'a pas changé de coach pour faire les beaux» https://t.co/ViqtTSPWLM — France Football (@francefootball) January 18, 2021

En declaraciones al citado medio, Leonardo confesó que “grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG”, institución económicamente respaldada por la infinita fortuna de su presidente, el empresario catarí Nasser Al-Khelaïfi.

“Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello. (…) Pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el expediente. De hecho, no, todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada por si…”, aclaró Leonardo para sorpresa del periodista Pascal Ferré, redactor jefe de France Football y autor de la entrevista al brasileño.

Dans @francefootball ce mardi: l’interview exclusive de Leonardo. Tuchel? «Peut-être qu’il ne me comprenait plus…»; Neymar?«Il est en train de changer »; ses méthodes? «On ne dirige pas un club avec des caprices »; Messi? «Notre chaise est juste réservée au cas où… » pic.twitter.com/l4wtmUfqyj — Pascal Ferré (@Pasferre) January 18, 2021

Por último, Leonardo expresó que “cuatro meses -en junio, cuando finaliza la temporada en Europa- en el fútbol es una eternidad, especialmente durante este tiempo” y, de esa manera, dejó entrever que aún resta saber qué decidirá “La Pulga” para su futuro profesional.

¿Se dará el esperado reencuentro entre Leo Messi y Neymar?

Leonardo piensa que “no hay que rogarles a Neymar y Mbappé para que continúen en el PSG

Durante el extenso reportaje que le concedió a France Football, revista que año a año entrega el Balón de Oro al mejor futbolista de la temporada europea, Leonardo se mostró confiado de que tanto su compatriota Neymar como el francés Kylian Mbappé continuarán en la plantilla actualmente dirigida por el argentino Mauricio Pochettino.

“Espero que estén convencidos de que el PSG es un buen lugar en este momento para un futbolista ambicioso y de muy alto nivel. (…) Solo tenemos que encontrar un acuerdo entre sus deseos, sus exigencias, nuestras expectativas y nuestros medios”, sintetizó el director deportivo del PSG sobre dos de sus principales figuras.

Sin embargo, el dirigente aclaró: “No tenemos que suplicarles: ‘Por favor, quédense’. Es más discutido que eso. Aquellos que realmente quieran quedarse se quedarán. Hablamos con regularidad y tengo buenos sentimientos sobre estos dos temas”.

Leonardo explicó las razones para contratar a Mauricio Pochettino como reemplazante de Thomas Tuchel

El despido del entrenador alemán Thomas Tuchel le abrió la posibilidad al argentino Mauricio Pochettino para sentarse en el banquillo del Paris Saint-Germain, club donde jugó entre 2001 y 2003.

Sin embargo, hasta poco se sabía de los motivos por los cuales el elenco parisino seleccionó al ex DT del Tottenham inglés. Y Leonardo se encargó de despegar todas las dudas al respecto.

“(…) Creo que es importante hacer valer el estilo en el campo. Porque París debe tener su identidad. No sucede en unas pocas semanas sino en varios años. Y creo que -Mauricio- Pochettino nos puede permitir afinar eso de manera constante y en conexión con el ADN del club”, subrayó Leonardo en su respuesta a France Football.

En cuanto a la salida de Tuchel en diciembre de 2020, Leonardo fue tajante: “Sabíamos, y él -Tuchel- sabía, que sería difícil renovar su contrato al final de la temporada… Pero ahí decidimos anticiparnos un poco. (…) No cambiamos de entrenador para lucirnos. (…) No creo que pueda ser una sorpresa para Tuchel. No era la primera vez que discutíamos la situación juntos. Tal vez ya no me entendía…”.

Pochettino, de 48 años, se dio el gusto de gritar campeón al cabo de su tercer partido al frente del PSG francés, al conquistar la Supercopa de Francia tras derrotar 2-1 al Olympique Marsella en el Stade Félix Bollaert, de la ciudad de Lens.

