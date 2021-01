Messi se enfurece durante la derrota del FC Barcelona: VIDEO VIRAL

El FC Barcelona cayó en la final de la Supercopa de España, perdió 3 a 2 ante Athletic Club de Bilbao en Arabia Saudita. Se trató de un partido en el que estuvo dos veces arriba en el marcador. Una foto difundida en redes sociales reavivó los fantasmas de la crisis interna del vestuario Culé.

Se trata de una imagen que corresponde al descanso previo al inicio de la prórroga. En el tiempo suplementario, Athletic Club de Bilbao convertiría el tanto del triunfo luego de haber igualado 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios.

De cara a la prórroga, los futbolistas del Athletic Club de Bilbao aguardaban unidos y abrazados, mientras que los jugadores del FC Barcelona estaban separados, cada uno por su lado. El contraste es total y vuelve a poner el foco en la supuesta desunión de la plantilla Blaugrana.

This is how Athletic Club and Barcelona momentarily stood during the break before extra time. pic.twitter.com/X688Zd0lyv — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

Los medios españoles dan cuenta de una situación límite en el vestuario del FC Barcelona. Desde 2017, el equipo viene cayendo en partidos decisivos. Roma (3-0), por UEFA Champions League 2017/2018, Liverpool (4-0), por UEFA Champions League 2018/2019 y Bayern Münich (8-2), por la misma competición en agosto de 2020.

‼️"En el vestuario del BARÇA se dice que NO DAN PARA MÁS y que lo de MESSI es IMPOTENCIA". ¡OJO a la información de @jotajordi13 en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/ueqBl0gc2D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 18, 2021

Por este y otros motivos, Lionel Messi tiene decidido abandonar el club en el verano europeo. Su contrato finaliza en junio de 2021 y ya es casi un hecho que emigrará. Su destino estaría en Inglaterra o Francia.

Messi se fue expulsado ante Athletic Club de Bilbao

Lionel Messi sufrió ante Athletic Club de Bilbao su primera expulsión con la camiseta del FC Barcelona. Antes había visto la roja jugando con la Selección argentina.

El rosarino fue expulsado por el árbitro Jesús Gil Manzano, quien consignó el motivo de la roja en un informe lapidario: “En el minuto 120 el jugador (10) Messi Cuccittini, Lionel Andrés fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugador”.

❗️ El acta arbitral de Gil Manzano tras la expulsión de Messihttps://t.co/wbbYH0o2YF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 18, 2021

Messi podría ser sancionado una pena de entre dos y cuatro partidos de suspensión.

Jugador golpeado por Messi: “Fue por impotencia”

Asier Villalibre, futbolista del Athletic Club de Bilbao, se refirió al golpe que recibió por parte de Lionel Messi y que le valió al argentino su primera expulsión en 753 partidos disputados con el FC Barcelona.

“A mí me parece clara. Yo le meto cuerpo para que no fuera adelante y él se ha enfadado, me ha metido la mano en la cara, y yo creo que es agresión clara. Al final es normal, esa impotencia, ese minuto. Al ir perdiendo, un jugador se puede frustrar, no pasa nada”, expresó luego del triunfo del Athletic Club de Bilbao en la Supercopa de España ante el FC Barcelona.

“No hay que entrar en polémicas, todos los equipos hacen faltas, la clave es no rendirse”, agregó Asier Villalibre, quien fue el autor del empate transitorio 2 a 2 para el equipo de Bilbao.

Koeman defendió a Messi tras la derrota en la Supercopa de España

Me sabe mal porque Koeman es un mito.

Pero como entrenador sigue sin convencer. pic.twitter.com/md4nQK88Lk — Quim Domènech Puigbó (@quimdomenech) January 17, 2021

El entrenador del FC Barcelona defendió a Lionel Messi ante una pregunta sobre la infantil expulsión del argentino en la derrota de su equipo 3 a 2 ante Athletic Club Bilbao por la Supercopa de España.

Messi llegó a este partido en condiciones físicas inciertas. Su presencia en la final estuvo en duda hasta último momento. Fue el propio futbolista el que le comunicó al cuerpo técnico del FC Barcelona que estaba apto para ser de la partida.

“Creo que Leo despues de tantos años en la elite, sabe perfectamente cuando está en condiciones o si no está. Hemos hablado sobre el tema. Dijo que estaba en condiciones. Aguantó y ha hecho el máximo”, contestó Koeman.

