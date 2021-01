[VIDEO] Leo Messi: su profunda emoción cuando recuerda a Tito Vilanova

En el marco del inminente estreno de “100x100Tito”, el documental homenaje al fallecido entrenador Tito Vilanova, el FC Barcelona adelantó un fragmento en el que Leo Messi no puede ocultar la emoción al recordar “la más especial” de las charlas con quien fuera mano derecha de Pep Guardiola.

En esta oportunidad, el Barça compartió con sus millones de fanáticos en todo el mundo un tramo del documental “100x100Tito” que muestra a un Messi en su estado más puro. Emocionado hasta las lágrimas, “La Pulga” recuerda las conversaciones más especiales con Vilanova antes de su muerte en 2014, y comenta cuál fue la más especial de todas.

“Tuve muchas conversaciones, pero siempre hablábamos de futbol y de lo que pasaba en los partidos. O de lo que podía llegar a pasar en los partidos que venían”, inicia su relato Messi en el anticipo difundido por el club catalán.

Y con evidente conmoción, concluye: “Pero la más especial fue la última porque fue como una despedida también…”.

Vilanova falleció el 24 de abril de 2014 tras una extensa lucha contra un cáncer en la glándula parótida, lo cual provocó que debiera afrontar distintos tratamientos antes de su muerte a los 45 años.

Como DT del Barcelona, cargo que asumió tras la salida de Pep Guardiola, Vilanova obtuvo el recordado título de La Liga de España 2012/13 en el que su equipo cosechó ni más ni menos que 100 puntos. Con un impactante récord sin precedentes de 32 triunfos, 4 empates y 2 derrotas, aquel equipo del Barcelona quedó en la historia grande del club.

Tito dejaría la conducción del Barcelona en julio de 2013, cuando sufrió una recaída de su enfermedad que le impidió continuar al frente de la plantilla que iría en busca del triplete en la nueva temporada.

El día que Tito Vilanova frenó la salida de Leo Messi del FC Barcelona

Con motivo del quinto aniversario de la muerte de Tito Vilanova, el 26 de abril de 2020 Jordi Roura, quien fuera mano derecha del DT catalán durante su etapa al frente del FC Barcelona, brindó una entrevista en la que ratificó la importancia del entrenador para que Leo Messi decida permanecer en el club a pesar de sus intenciones de buscar nuevos desafíos.

“Era una etapa en la que Tito estaba en unos momentos delicados y es verdad que en aquella época Leo no tenía clara su continuidad. Se reunieron y aunque yo no estuve, sé que estuvieron bastantes horas hablando. A partir de ahí, Leo cambió su planteamiento y vio alguna cosa que no veía tan clara. No sé lo que hablarían, pero Leo decidió quedarse aquí y esperemos que sea por muchos años”, explicó por entonces Roura, en diálogo con el programa “Sin Concesiones” (Radio Kanal Barcelona).

En cuanto a las características de Tito, Roura lo calificó como “una persona muy sencilla, directa, con mucha personalidad y que iba de cara. Eso es lo que pienso que en una plantilla profesional le hacía especial”.

Tráiler de “100x100Tito” y fecha de estreno para el 15 de enero

El documental “100x100Tito” recuerda la histórica Liga de los 100 puntos que obtuvo el FC Barcelona bajo la dirección técnica de Tito Vilanova.

De acuerdo a la información brindada en diciembre pasado por el sitio oficial del FC Barcelona, “100x100Tito” podrá visualizarse en el canal Barça TV+ a partir de este viernes 15 de enero y contará con material exclusivo del ciclo de Vilanova como DT del equipo blaugrana.

Testimonios de familiares y jugadores como Leo Messi, Gerard Piqué, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Jordi Alba y Carles Puyol, forman parte de esta producción a cargo de Barça Studios.

