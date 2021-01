Athletic Club muestra su corazón de león ante el Barcelona ¿cómo terminó la Supercopa?

Marcelino García Toral dijo previo a la final de la Supercopa de España que sería un gran placer que su equipo ganara el título justo derrotando al Real Madrid y al Barcelona en el proceso. ¿Y por qué no creer en este técnico ya que le ganó al Barcelona en la final de la Copa del Rey cuando dirigía al Valencia. El Athletic en dos ocasiones empató el partido y en tiempo suplementario finalmente tomó ventaja y nunca perdió la ventaja. Asier Villalibre salvó al Athletic en los 90 minutos con su gol que empató en la agonía del partido y fue el símbolo del equipo en ese momento final y también lo fue cuando tocaba la trompeta alrededor de sus compañeros después de su nueva conquista.

El equipo vasco ganó la Supercopa por tercera vez en su historia y lo hizo a punta de pura gana.

Antoine Griezmann fue la figura para el Barcelona, pero sus esfuerzos no fueron suficientes ya que el equipo tuvo ciertas flaquezas tácticas y mentales de las que aprovechó Athletic.

BARCELONA 2 X 3 ATHLETIC BILBAO | MELHORES MOMENTOS 17/01/2021Aqui você encontra os principais jogos das grandes ligas do Brasil e do mundo. Acompanhe todas as novidades do mundo da bola, e fique por dentro de tudo que acontece dentro e fora de campo. INSCREVA-SE E ATIVE AS NOTIFICAÇÕES. 2021-01-17T22:34:08Z

Para Los Leones, Iñaki Williams e Iker Muniain fueron las figuras. Muniain fue clave con sus dos pases que terminaron en el triunfo. Uno de ellos fue el servició que envío en el minuto 90 que encontró a Villalibre, quien estaba rodeado por cuatro defensores del Barcelona.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Cuatro minutos más tarde, el mismo encuentra a Williams justo fuera del área y al sacarse de encima a dos jugadores con un enganche, remató al segundo palo y superó a Marc-Andre ter Stegen que no tuvo nada que ver en la jugada.

¿Qué hacía Messi en el partido?

El partido de Leo Messi fue uno en el que ofrecía un envión anímico con su presencia, pero nada más. Se veía que no estaba cómodo en el terreno de juego. No fue el factor tan importante aunque tuvo relevancia en el primer gol del partido. Después de eso, tuvo muy poca importancia en el partido en lo que fue lo positivo para su equipo. En los últimos minutos del partido, Messi perdió el balón en tres cuartos de cancha y lanza un derechazo a la cabeza de Villalibre. Jesús Gil Manzano no vio el golpe, pero el VAR se le indicó y eso significo la primera expulsión de su actual capitán por primera vez en su carrera como blaugrana.

Jordi Alba: El generador y el culpable defensivo

Yendo hacia delante, Jordi Alba fue vital para el Barcelona. Defensivamente era la gran vulnerabilidad en un equipo lleno de vulnerabilidades. El lateral izquierdo culé fue responsable por los dos goles del Barça, pero también por los dos goles que empataron el partido. Pero esto siempre ha sido la realidad del equipo, pero ahora con menos llegada ofensiva, las deficiencias defensivas de Alba son más evidentes aún.

Al final de cuentas, Athletic fue el equipo que mostró el coraje necesario para superar las adversidades que tenía al frente. Ye hubo una imagen que lo decía todo.

Mientras que para el Barcelona este sea una piedra en la que una vez más s tropieza. Esta fue la misma piedra en la que Ernesto Valverde cruzó y terminó su paso como timonel culé. ¿Será que para Koeman sea el comienzo de eso?

LEER MÁS: Athletic destrona al Real Madrid en un partido con final dramático