Robert Lewandowski: “Quizas en cien años salga otro Messi”

El 2020 fue un años atípico en el mundo del fútbol, pero eso no descarriló a uno de los delanteros más dominantes del momento. En la actualidad, no hay jugador que pueda compararse con el polaco Robert Lewandowski. Actualmente, uno puede considerarlo como el mejor jugador en el mejor equipo del mundo. El Bayern sigue pasando por un gran nivel. El cuadro bávaro solamente ha perdido un partido en un año (vs. Hoffenheim 4-1). Además de eso, fue el jugador del mes de octubre en la Bundesliga.

El delantero es una de las piedras angulares del equipo de Hans-Dieter Flick y no hay dudas que será el candidato para ganar el premio The Best.

El jugador habló con el Diario Olé y mencionó lo que siente sobre esta posibilidad. Además habló del presente de su equipo, Leo Messi y del legado de Diego Armando Maradona.

Para Lewandowski, la posibilidad de ganar un galardón individual sería algo enorme para él. Su evolución como jugador, nunca se imaginó que llegaría a este nivel.

“Ojalá. Sería una sensación única. Si ganara el The Best sería algo espectacular para mí y un premio para todo el equipo porque sé cómo jugamos este año. Lo que hicimos esta temporada para mí fue algo increíble y creo que fuimos los mejores. Somos los mejores, no hay dudas. Y queremos permanecer en ese lugar. Siempre es especial ganar un premio de la FIFA, un sueño. En lo personal, yo sé lo duro que trabajé y me esforcé para tener el año que tuve. Si uno ama lo que hace, es posible tener su premio. Aunque insisto, de lograrlo sería un premio de todo el equipo. El Bayern tuvo un año inigualable.”

Habló de su felicidad por el reconocimiento que ha recibido pero no se ve como un “competidor” de Messi, Ronaldo y varios otros jugadores.

El legado de Maradona

Como también lo fue para el resto del mundo, el fallecimiento de Maradona fue un golpe fuerte. Lewandowski no fue la excepción a la regla ya que entendió el impacto del legendario jugador más allá de que estaba muy chico para recordarse del gran momento del argentino.

“Una gran tristeza. La noticia fue muy fea. Que un jugador tan fabuloso como Diego Maradona se haya ido es muy triste para todo el fútbol. Todos estamos muy tristes pero sucedió, lamentablemente. Cuando él jugaba, yo casi no había nacido todavía pero sé muy bien lo que hizo en el fútbol y en la Copa del Mundo de 1986, cuántos grandes partidos jugó. Como persona fue lo mismo que como jugador. Le gustaba divertirse y disfrutó la vida tanto dentro como fuera de la cancha,” mencionó.

La goleada contra el Barcelona

Uno de los mejores partidos que tuvo el Bayern fue la demolición contra el Barcelona en los cuartos de final de la Champions.

“Antes del partido, sabíamos que éramos muy fuertes y nos sentíamos con mucha confianza, y creo que ahí estuvo la clave de por qué ganamos y cómo ganamos. Quizá no por ese resultado abultado que se dio, pero nos sentíamos muy preparados no sólo para vencer al Barcelona sino para convertir más de un gol de diferencia. Fue espectacular cómo jugamos ese día. Creo que mostramos el fútbol más efectivo y brillante de toda la Champions. Tuvimos un rendimiento muy alto y si bien enfrente teníamos a un equipo con grandes jugadores, nuestra confianza nos decía antes del partido que íbamos a estar en la semifinal una vez que terminara el encuentro.”

Lo que piensan de Messi

“Es un gran jugador, uno de los más grandes de la historia del fútbol. Sé que las expectativas a su alrededor son enormes y lo que ya logró como futbolista es algo que quizá nadie logre. Quizás haya que esperar 100 años para que vuelva a nacer alguien como él. Con lo que ya hizo, es y será uno de los más grandes de toda la historia.”

