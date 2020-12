Koeman critica las palabras de Tusquets sobre Messi ¿Qué dijo el técnico?

El futuro del capitán del FC Barcelona, Lionel Messi y el ex barcelona, Neymar Jr. vuelve a ser noticia en todo el mundo después de que el brasileño anunciara su deseo de volver a jugar junto con el argentino.

Al entrenador del Barcelona, ​​Ronald Koeman, se le preguntó sobre ambos jugadores en la conferencia de prensa el viernes, previa al partido contra el Cádiz, donde este no tuvo reparos en dar una respuesta. Al técnico holandés le preguntaron si veía a las dos estrellas jugando juntas de nuevo en el Barça o en el Paris Saint-Germain a lo que respondió: “Como club, siempre hay que intentar tener los mejores jugadores aquí”.

Luego le preguntaron a Koeman si le gustaría entrenar a ambos jugadores en el Barcelona y respondió: “No me gusta hablar de casos individuales pero lo que digo es que como culé, como jugador y como entrenador, quiero tener los mejores jugadores del mundo ”.

El técnico del Barcelona pasó a discutir el futuro de Leo Messi tras los polémicos comentarios de Carles Tusquets. El presidente interino ha dicho que hubiera tenido sentido económico vender a Messi el verano pasado y Koeman expresó sus pensamientos respecto a esto y al capitán.

Conocemos la situación de Leo. Si hay alguien que tiene que decidir su futuro, es él. Los comentarios de fuera no me interesan. Pero si hacemos comentarios dentro del club esto no nos ayuda. No podemos controlar los comentarios desde el exterior. Pero desde dentro es diferente. Lo de Tusquets quizás sea su opinión, pero no creo que sea necesario. Después será Leo quien decida y para mi ojalá que siga aquí en el Barcelona. No me gusta opinar de estas cosas” .