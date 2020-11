Messi vs. Cristiano ¿Cuál es el mejor jugador del siglo XXI?

Los Globe Soccer Awards, evento que reconoce a los mejores futbolistas, clubes, representantes y entrenadores de fútbol durante el 2020, celebrarán este año su 11° edición, en una gala distinta debido a la pandemia del coronavirus. La organización ha dado a conocer la lista de nominados de las diferentes categorías de este año, en la que aparece el premio al mejor jugador del siglo 2001-2020.

Este evento se llevará a cabo en Dubái en el icónico Burj Khalifa, la torre más alta del mundo, el próximo domingo 27 de diciembre de 2020 y será transmitido en vivo a todo el mundo.

🏆 Globe Soccer Awards | SPECIAL EDITION 2020 | December 27, 2020⁣ 🇦🇪

⁣

The Special Edition of the #GlobeSoccer Awards will be held on the 27th December 2020 at Armani Hotel, situated at the foot of the world’s tallest building. ⁣🎥 @SkySport⁣⁣

⁣ pic.twitter.com/rPHzRZxNI7 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 24, 2020

Como era de esperarse, el capitán del Barcelona, Lionel Messi y el delantero de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo vuelven a ser noticia. Su eterna ‘rivalidad’ por saber quién es el mejor jugador del mundo, vuelve a sonar, ya que la organización del evento, ha desvelado que ambos jugadores forman parte de la categoría a mejor jugador del siglo XXI y Mejor Jugador del Año 2020, nominación que comparten con el jugador del Bayern Munich y ganador del triplete con los bávaros, Robert Lewandowski, y el jugador del Liverpool, Mohamed Salah, ganador de la Premier League.

El jugador portugués, Cristiano Ronaldo, es el que más veces ha ganado el Globe Soccer Award al Mejor Jugador del Año, llevándose el galardón en seis ocasiones. Por su parte, tanto Messi como CR7, suman 11 balones de oro en total, seis para el argentino y 5 para Cristiano.

¿Cómo serán seleccionados los finalistas?

Los finalistas de las diferentes categorías serán seleccionados por un jurado de entrenadores, directores, presidentes de fútbol internacional y los aficionados. La primera lista preliminar se conocerá el próximo 7 de diciembre, y el 27 de diciembre en el marco de la Dubai International Sports Conference se hará la entregado de los ocho premios.

Las personas podrán votar por medio de la página web de la organización, hasta el 7 de diciembre para conocer los nombres de los finalistas, y desde el 8 hasta el 21 de diciembre se abrirán las votaciones para votar por los tres finalistas.

📜 And the nominees for the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká, pic.twitter.com/rKPO5IZJbo — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

A continuación, te presentamos todas las categorías y nominados:

Jugador del siglo 2001-2020

• Andrea Pirlo

• Andriy Shevchenko

• Andrés Iniesta

• Arjen Robben

• Cristiano Ronaldo

• David Beckham

• Fabio Cannavaro

• Francesco Totti

• Frank Lampard

• Gianluigi Buffon

• Iker Casillas

• Kaká

• Kylian Mbappé

• Leo Messi

• Luis Figo

• Luka Modric

• Manuel Neuer

• Mohamed Salah

• Neymar Jr

• Philipp Lahm

• Robert Lewandowski

• Ronaldinho

• Ronaldo

• Sergio Ramos

• Steven Gerrard

• Xavi

• Zlatan Ibrahimovic

• Zinedine Zidane

Entrenador del siglo 2001-2020

[#GoobeSoccerAwards🏆] 🔴 Les 10 coaches nommés pour le titre de « Coach du siècle » (@Globe_Soccer) pic.twitter.com/JATo8dHBoD — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) November 23, 2020

• Alex Ferguson

• Carlo Ancelotti

• Didier Deschamps

• Joachim Löw

• José Mourinho

• Josep Guardiola

• Luiz Felipe Scolari

• Marcello Lippi

• Vicente Del Bosque

• Zinedine Zidane

Club del siglo 2001-2020

• Al Ahly

• FC Barcelona

• Bayern Munich

• Juventus

• Liverpool

• Manchester United

• París Saint-Germain

• Real Madrid

Representante del siglo 2001-2020

📜 And the nominees for the AGENT OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: Giovanni Branchini, Jonathan Barnett, Jorge Mendes, Mino Raiola and Pini Zahavi 👉 VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/HdJdBawDcS — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

• Giovanni Branchini

• Jonathan Barnett

• Jorge Mendes

• Mino Raiola

• Pini Zahavi

Jugador del año 2020

🔴 Les huit joueurs nommés aux Globe Soccer Awards pour le titre de Joueur de l’année 2020. 🇮🇹 Immobile

🇵🇹 Ronaldo

🇫🇷 Benzema

🇦🇷 Messi

🇧🇷 Marquinhos

🇵🇱 Lewandowski

🇸🇳 Mané

🇩🇪 Gnabry Tu votes qui ? 🤔 📸 @Globe_Soccer pic.twitter.com/nFUte0SdsU — Actu Foot (@ActuFoot_) November 23, 2020

• Ciro Immobile

• Cristiano Ronaldo

• Karim Benzema

• Leo Messi

• Marquinhos

• Robert Lewandowski

• Sadio Mané

• Serge Gnabry

Club del año 2020

• Bayern Múnich

• Juventus

• Liverpool

• París Saint-Germain

• Real Madrid

• Sevilla

Entrenador del año 2020

• Gian Piero Gasperini

• Hans Dieter Flick

• Julen Lopetegui

• Jürgen Klopp

• Thomas Tuchel

LEER MÁS: Así despidió el mundo del fútbol a Diego Maradona