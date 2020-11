Así despidió el mundo del fútbol a Diego Maradona

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona, en la mañana de este 25 de noviembre, el mundo del fútbol se volcó a despedir y recordar al eterno ’10’ de la Selección Argentina. El ‘Pelusa’ falleció en su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, debido a un paro cardiorrespiratorio, luego de que en semanas anteriores fuera intervenido quirúrgicamente tras ser diagnosticado con un hematoma subdural.

Así lo despidieron clubes, deportistas, excompañeros y figuras del fútbol mundial:

Una de las primeras personas en pronunciarse fue otro gran genio de la historia del fútbol, Pelé, quien compartió una rivalidad con Maradona, por el titulo de “Mejor jugador de la historia” escribió por medio de Twitter “Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo”.

La Selección Argentina, con la que ganó dos mundiales de fútbol, dijo que Maradona sería eterno.

Su compatriota Lionel Messi, también se pronunció, escribiendo “Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno.Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD”

El club de fútbol italiano del Nápoles, que vivió la era más gloriosa De Diego Maradona, donde consiguió dos títulos en 1987 y 1990 se despidió del argentino con un “Ciao Diego”.

“Todos esperan nuestras palabras. Pero, ¿qué palabras podemos usar para un dolor como el que estamos experimentando? Ahora es el momento de las lágrimas. Luego vendrá el momento de las palabras. Diego”

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole. Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG

En sus últimos años como entrenador de fútbol, el “Pelusa” se desempeñaba desde septiembre de 2019 como técnico del equipo de fútbol argentino, Gimnasia y Esgrima La Plata, club, que confirmó la noticia con un lazo negro en sus redes oficiales.

“Hasta siempre, Diego.Con profundo dolor y tristeza lamentamos el fallecimiento de Diego Armando Maradona, nuestro querido DT”.

Otro de los equipos por lo que pasó ‘El Diego’, fue el FC Barcelona, en donde el argentino estuvo por dos años, desde 1982 hasta 1984, en donde marcó 47 goles en 75 partidos, de acuerdo a un comunicado del Barça.

“El FC Barcelona expresa su más sentido pésame por la muerte de Diego Armando Maradona, jugador de nuestro Club (1982-84) e icono del fútbol mundial. Descansa en paz, Diego”.

Boca Juniors de Argentina, club donde Diego fue ídolo en todo el sentido de la palabra, escribió “Eternas gracias. Eterno Diego”.

Otros equipos, tanto argentinos como de todo el mundo, han enviado su pésame a través de redes sociales.

Entre tantos, futbolistas y ex futbolistas, conmocionados por la noticia, recordaron los momentos que vivieron con Diego, dentro y fuera de la cancha.

