¡Piden que Messi deje el dorsal 10 en honor a Maradona!

El hijo de Diego Maradona ha dicho que quiere ver retirada la camiseta número 10 en los clubes en los que jugó su padre retirado. La leyenda argentina jugó para muchos equipos importantes a lo largo de su carrera, incluidos el Barcelona, ​​el Boca Juniors y el Napoli.

El mundo del fútbol estuvo de luto el 25 de noviembre después de que se anunciara que Maradona había muerto en su casa en Buenos Aires a la edad de 60 años. El técnico del Marsella, André Villas-Boas, pidió posteriormente a todos los clubes que retiraran la camiseta número 10 como tributo, según informó el Mirror.

Diego Maradona Junior le explicó a Marca que cree que la camiseta debería retirarse pero no de todos los clubes. Explicó: “En los equipos en los que jugó, creo que sí, incluido el Barcelona. Sin duda.”

No parece que vaya a suceder en el Barcelona, por lo menos. Messi lleva la camiseta número 10 en el Barcelona y desde el final de la temporada 2007-08 cuando se hizo cargo del icónico número después de que Ronaldinho dejara el equipo catalán.

Messi rindió homenaje a Maradona durante la victoria del domingo sobre Osasuna en el Camp Nou. El jugador de 33 años marcó el cuarto gol de su equipo en una cómoda victoria y lo celebró quitándose la camiseta del Barça para dejar al descubierto una camiseta de Newell’s Old Boys debajo.

Maradona Jr. admitió que le había emocionado el homenaje de Messi a su difunto padre, que jugó en el Newell’s Old Boys, el club de la infancia del capitán del Barcelona, ​​hacia el final de su carrera.

“Fue muy conmovedor. Han sido días muy emotivos. Lo que hizo Leo fue especial, muy hermoso. Realmente me conmovió y me hizo llorar. Me siento muy orgulloso del legado que dejó mi padre.”

El homenaje de Messi fue uno de los muchos que se hicieron en el mundo del fútbol. El Napoli de la Serie A vistió un uniforme especial para su partido contra la Roma y también cambiará el nombre de su estadio en honor a Maradona, según informó Sky Sports.

También hubo mucha emoción en el encuentro entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys, dos de los ex clubes de Maradona, en la Primera División Argentina.

The raw emotion of Dalma Maradona, Diego’s daughter, upon receiving an ovation from Boca Juniors after scoring the game’s opening goal.

💙💛💙pic.twitter.com/i7ScvTQcAh

— Nico Cantor (@Nicocantor1) November 29, 2020