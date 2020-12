¿Por qué Koeman no ha convocado a Messi en la Champions?

Ronald Koeman ha optado por dejar descansar a Lionel Messi nuevamente para el partido de la Liga de Campeones del Barcelona contra el Ferencvaros, pero advirtió que es posible que no tenga la oportunidad de darle un respiro a su capitán durante el resto de la temporada 2020-21.

El capitán del Barcelona también se perdió el último partido de la fase de grupos del Barcelona ante el Dynamo de Kiev en Ucrania. El equipo ganó 4-0 sin el argentino y lo reservó para encuentros más importantes.

Koeman ha optado por dar descanso a Messi, al portero Marc-André ter Stegen y a Philippe Coutinho para el partido del miércoles y se espera que nombre una alineación muy cambiada para dar a sus jugadores con menos minutos más tiempo de juego.

Se le preguntó al holandés sobre la decisión de dar descanso a Messi nuevamente en su conferencia de prensa previa al partido y admitió que es posible que no pueda darse el lujo de dejar fuera de más convocatorias al jugador de 33 años.

“En primer lugar, no es algo común. En el calendario de esta temporada ha habido momentos en los que Leo puede descansar. Para mí ese es el partido contra el Kiev y también mañana. Quiero dar oportunidades a otros jugadores y el partido del sábado es muy importante. A partir de mañana, no hay más descanso.”

“Siempre le gusta jugar y es bueno que tenga esta mentalidad. Hablé con él y le pregunté, pero la decisión final es del entrenador. Quería darle descanso en Kiev y mañana. En el resto de la temporada, puede que no descanse más porque jugamos cada tres días.”

Messi ha jugado en todos los partidos con el Barça y con Argentina en lo que va de 2020-21, aparte de la victoria sobre el Dynamo de Kiev. El único descanso del capitán en Liga ha llegado en la victoria por 5-2 sobre el Real Betis. Koeman comenzó el encuentro con el argentino en el banquillo pero lo incorporó en el descanso con el partido empatado 1-1.

Koeman también habló sobre la decisión de amonestar a Messi por quitarse la camiseta tras marcar en la victoria del domingo sobre Osasuna. El árbitro Mateu Lahoz mostró la tarjeta amarilla al capitán azulgrana después de que se quitara la camiseta y mostrara una de Newell’s Old Boys en homenaje a Diego Maradona.

