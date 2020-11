“Me quedaría en el Barcelona toda la vida”. ¿Quién lo dijo?

El centrocampista del Barcelona Carles Aleñá dio una actualización clave sobre su futuro en el club después de jugar su primer partido como titular en la victoria del martes en la Liga de Campeones sobre el Dynamo de Kiev.

El joven de 22 años, al que se ha vinculado con una salida en el mercado de fichajes de enero, dejó claro que su máxima prioridad es quedarse en el Camp Nou, según ha informado Goal.

“Mi idea es quedarme aquí. Me siento bien físicamente. Quiero quedarme, si fuera por mí, me quedaría aquí toda mi vida. El único camino es trabajar y esforzarse mucho en el entrenamiento. Poco a poco me voy sintiendo mejor.”

“He vuelto a sentirme futbolista, jugando 90 minutos. Creo que he aprovechado al máximo la oportunidad que se me ha brindado. Con el trabajo que hago y lo que hago en los entrenamientos, poco a poco me vuelvo a sentir futbolista. No puedes dejar de trabajar porque esto es el Barça, el mejor equipo del mundo. La exigencia aquí es la más alta porque los mejores del mundo están aquí.”

Aleñá pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Real Betis después de no tener demasiados minutos al inicio de la temporada pasada. Koeman ya advirtió a los jóvenes del club al comienzo de la temporada que sería mejor para ellos buscar cesiones para jugar con regularidad, según informó Marca.

¿Aleñá, el maestro del pase?

El joven centrocampista habrá esperado haber hecho lo suficiente para impresionar a Koeman el martes y ganar más minutos en el primer equipo. Sin duda, Aleñá registró una estadística impresionante.

El resultado también jugará a su favor (0 a 4). La victoria del Barça fue suficiente para enviar a los azulgranas a los octavos de final con dos partidos aún por jugar, lo que significa que Koeman podría permitir a sus jugadores más suplentes la oportunidad de impresionar en los dos últimos partidos del grupo contra Ferencvaros y Juventus.

Aleñá está actualmente por detrás de Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Miralem Pjanic en el orden jerárquico cuando se trata de puestos en el mediocampo. La formación 4-2-3-1 de Koeman significa que los cuatro jugadores están luchando por solo dos lugares en el sistema de doble pivote.

¿Interés en Aleñá?

El mediocampista puede tener que tomar una decisión difícil en enero si no juega regularmente desde ahora hasta final de año. Su compromiso es claro, pero es posible que se sienta tentado a buscar otro préstamo.

El Barcelona ya ha estado pensando en posibles salidas de cesión para Aleñá y su joven compañero Riqui Puig, según Sport.

#FCB 🔵🔴 🔥 El Betis quiere a Aleñá o Riqui Puig para el mes de enerohttps://t.co/pZuYlFKRIw — Diario SPORT (@sport) November 22, 2020

Aleñá ya ha despertado el interés de algunos clubes de la Premier League y la Serie A.

Se dice que el centrocampista prefiere quedarse en La Liga, pero ciertamente no deberían faltarle ofertas si está disponible en el invierno. Una cesión puede que no sea exactamente lo que busca en este momento, pero le daría a Aleñá la oportunidad de continuar su desarrollo y mostrar lo que puede hacer fuera de los focos de Barcelona.