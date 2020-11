Maradona y su adicción a la cocaína: el infierno del Diego

Diego Armando Maradona, uno de los jugadores de fútbol más legendarios de todos los tiempos, murió en su casa en Argentina después de sufrir un infarto, informó por primera vez Real GM. Tenía 60 años.

Maradona, que llevó a Argentina al Mundial de 1986, marcó el famoso gol de la “Mano de Dios” contra Inglaterra y recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo. Después de jugar en Argentina durante varios años, Maradona se marchó a Europa para jugar en Barcelona y Napoli, y desarrolló una peligrosa adicción a la cocaína.

Detallado en el documental, Diego Maradona, la estrella del fútbol, ​​a los 27 años, desarrolló una rutina que habría sido letal para la mayoría de los atletas. Mientras jugaba para el Napoli, siguió este “programa físico”, según informa The Independent:

Domingo: partido de Serie A. Domingo por la noche a miércoles por la mañana: Maratón de consumo de cocaína. Desde el miércoles por la mañana hasta el sábado por la noche: “Limpiar” y sudar todo. Domingo: partido de Serie A.

Maradona repitió esta rutina en el apogeo de su carrera hasta que ya no pudo mantenerlo en secreto y el costo físico se volvió demasiado para su cuerpo. Maradona, normalmente en forma como se imagina a un atleta estrella, ganó peso, parecía hinchado y desarrolló papada.

Su transformación física fue tan notable que incluso sus hijos no pudieron reconocerlo al regresar a casa después de una noche salvaje, informó The Independent en 2019

Maradona pasó de ser “Dios” a “El diablo” durante su batalla contra las drogas y el alcohol

Los medios italianos le dieron a la estrella del fútbol un nuevo apodo después de que diera positivo por cocaína en la semifinal de la Copa del Mundo de 1990 y no solo se consideró que no podía jugar, sino que se le prohibió el deporte durante 15 meses, según el Independent. En el documental de Diego Maradona, el director Asif Kapadia muestra cómo, si bien Maradona podía tener el control perfecto del balón en el campo, su vida personal estaba increíblemente fuera de control.

“Cuando estás en el campo, la vida se va”, dice Maradona en la película. “Los problemas desaparecen. Todo se va”.

La estrecha relación de Maradona con el jefe de la mafia napolitana, Carmine Giuliano, influyó mucho en su vida fuera del fútbol y, a los 30 años, “la cocaína lo tenía bajo control”, dijo Fernando Signorini, quien fue su preparador físico antes de los Mundiales de 1986 y 1990.

Después de que le prohibieran jugar al fútbol, ​​Maradona fue arrestado por posesión de cocaína mientras visitaba Buenos Aires. Sin embargo, Maradona se recuperó para la Copa del Mundo de 1994 y marcó un gol decisivo en la victoria de Argentina por 4-0 contra Grecia durante la ronda de la fase de grupos.

Nueve días más tarde, justo antes del último partido de la fase de grupos del equipo, Maradona dio positivo por efedrina y fue enviado a casa.

“Maradona debe haber tomado un cóctel de drogas porque las cinco sustancias identificadas no se encuentran en una sola”, dijo Michel d’Hooghe, médico y miembro del comité ejecutivo de la FIFA. Maradona volvió a ser expulsado de la FIFA y nunca volvió a representar a la Selección Argentina, La Albiceleste.

Maradona luego jugó en Newell’s Old Boys y Boca Juniors a nivel de clubes, pero nunca pudo dejar su adicción a las drogas. Dio positivo otra vez (tres en seis años) durante su trayectoria en Boca Juniors, poniendo fin a su carrera futbolística. El presidente del equipo, Mauricio Macri, dijo que su prueba de orina fue positiva en cocaína, informó el Daily Mail.

Maradona casi muere de una sobredosis en 2000

Mientras estaba de vacaciones en Punta de Lesta, Uruguay, en 2000, Maradona fue trasladado al Sanatorio Cantegirl luego de ser diagnosticado con “crisis hipertensivas y arritmia ventricular”, los efectos de una sobredosis de cocaína, informó Vice en 2017.

Según Vice, Jorge Romero, el médico que atendió a Maradona en la casa de vacaciones donde se hospedaba, le dijo a El País: “Cuando llegué, me apresuraron a entrar. No encontré a Maradona, sino a un hombre que agonizaba. Estaba en coma, acostado en una silla, rodeado de personas que realmente no sabían qué hacer”.

Maradona pasó dos días en la UCI antes de que pudiera empezar a respirar por sí mismo. Guillermo Coppola, su representante en ese momento, dijo que su regreso fue como una escena de película, informó Vice. “Una noche, abrí la puerta de la habitación y encontré a un tipo conectado con cables. Era Diego y me dice: ‘Guille, tráeme un bistec con huevos fritos y patatas fritas y sácame de aquí. ¿Dónde estoy?'”

Posteriormente, Maradona recibió tratamiento en el Centro Nacional de Salud Mental de Cuba.

En 2004, Maradona sufrió 2 infartos en 1 mes

Maradona volvió a enfrentarse a la muerte tras sufrir dos infartos en un mes en abril de 2004. Con un exceso de peso, el ex jugador de fútbol ingresó a la UCI con una grave hipertensión y neumonía. Al igual que su recuperación por sobredosis, Maradona se recuperó increíblemente rápido. Después de cuatro días con un respirador, se despertó sintiéndose tan bien que simplemente dejó el hospital.

Después de su segundo infarto ese mismo mes, la familia de Maradona lo obligó a tomarse en serio su salud y lo ingresó en la Clínica del Parque en Buenos Aires para una estadía de cuatro meses. También pasó 70 días en el centro cubano CENSAM. Finalmente, en buen estado de salud, Maradona se convirtió en el entrenador de la selección argentina y en 2010 ayudó a llevar al equipo a la Copa del Mundo.

En una entrevista de 2014 con Tyc Sports de Argentina, según informa Sport Bible, Maradona dijo: “Le di a mis oponentes una gran ventaja debido a mi enfermedad. ¿Sabes el jugador que podría haber sido si no hubiera tomado drogas? Tengo 53 años pero es como si hubiera vivido 80 con la vida por la que pasé”.