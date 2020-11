¿Cuántos hijos y mujeres ha tenido Maradona?

Diego Armando Maradona, leyenda del fútbol mundial, falleció a los 60 años, según confirmó la selección argentina de fútbol.

El ganador del Mundial falleció el miércoles 25 de noviembre tras sufrir un infarto, según Goal.com.

Maradona, ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, se estaba recuperando en su casa de Tigre después de someterse a una cirugía cerebral a principios de mes, dijo el medio.

Pruebas hospitalarias anteriores revelaron que tenía un coágulo de sangre en su cerebro, continuó Goal.com. Sin embargo, los médicos describieron la cirugía como exitosa, informó el medio.

Diego Maradona has died at the age of 60, his longtime lawyer and agent Matias Morla confirmed.

The World Cup-winner was recently hospitalized and underwent brain surgery and was released on Nov. 11. pic.twitter.com/T58i4RVDFH

