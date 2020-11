¿Dembelé tiene intención de irse del Barcelona?

El futuro de Ousmane Dembelé en Barcelona es muy incierto y los catalanes temen que el francés esté planeando irse gratis cuando expire su contrato en 2022.

El Barcelona “intuye” que Dembelé no tiene “ningún interés en renovar” su actual contrato tras algunos “contactos informales” y son conscientes de que en 13 meses estará en condiciones de negociar con otros clubes, según Sport.

El jugador de 23 años ha tenido una trayectoria devastada por lesiones en Barcelona desde que llegó procedente del Borussia Dortmund en 2017, pero su juventud y potencial significan que siempre es probable que reciba ofertas.

El Barça sabe que si no renueva antes del último año de su contrato el jugador podrá negociar fácilmente con otros clubs. Los de Koeman ciertamente no querrán perder gratis a un jugador que costó más de 105 millones de euros.

Dembelé ha arrancado bien en el Barça en la temporada 2020-21 después de volver recuperarse de su lesión en los isquiotibiales que le mantuvo alejado de los terrenos de juego desde febrero. El francés ha hecho ocho apariciones en todas las competiciones, anotando dos goles y también repartiendo una asistencia.

El delantero anotó en el último partido un magnífico gol en la victoria por 5-2 del Barça sobre el Real Betis en el Camp Nou.

🔵🔴 WHAT A GOAL FROM OUSMANE DEMBELE!!

