¿Sergio Agüero al Barcelona la temporada que viene?

No es ningún secreto que Sergio Agüero y Lionel Messi son grandes amigos, pero ¿podrían jugar juntos la próxima temporada en el Barcelona? Parece poco probable, pero, de nuevo, tanto Agüero como Messi terminan su contrato el próximo verano, lo que hace que su futuro sea un poco incierto.

José Álvarez de El Chiringuito TV ciertamente cree que es posible que ambos jugadores coincidan en el Camp Nou la temporada 2021-22. Informa que Agüero “está dispuesto a venir a La Liga”. La amistad con Messi y el hecho de que el Barcelona carece de un número 9 actualmente son dos factores importantes.

🚨NOTICIA de @10JoseAlvarez🚨 ➡️"@aguerosergiokun está dispuesto a venir a #LaLigaSantander" ➡️"Al BARÇA le falta un 9 y MESSI es su MEJOR AMIGO…" pic.twitter.com/Mnthb6B5fG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 17, 2020

¿El próximo número 9 del Barcelona?

Los catalanes no lograron fichar un reemplazo para Luis Suárez en el verano después de que el internacional uruguayo se fuera al Atlético de Madrid. Martin Braithwaite recibió la camiseta del número 9, pero apenas tiene minutos.

De hecho, el internacional de Dinamarca es uno de los cuatro jugadores que el Barça quiere vender en el próximo mercado de traspasos de invierno, según Sport. Braithwaite ha respondido a los rumores e insistió en que está contento en el Camp Nou, pero el club seguramente se vería tentado a vender si llegara una oferta aceptable.

El técnico Ronald Koeman ha dicho que quiere fichar a Memphis Depay en enero para reforzar su ataque, según informó Marca. Sin embargo, la difícil situación financiera del club significa que el acuerdo está lejos de estar garantizado.

“El fichaje de Depay es ciertamente una posibilidad. Lo intentaré, porque me gustaría tenerlo aquí. Pero no puedo estimar ahora cuál será la situación financiera del club en enero. Tendremos que esperar para verlo. No tengo el rol para decidir esto, depende del club. Para mí es cuestión de esperar. Queremos a Memphis porque es un gran jugador y porque tiene cualidades que, en mi opinión, nos faltan, sobre todo en profundidad en nuestro ataque”.

Depay no es estrictamente un delantero centro puro, pero ha jugado en esa posición con Koeman para el equipo holandés. Puede jugar abierto y, como Messi y Agüero, también queda libre en verano cuando expire su contrato.

¿Se quedará Agüero en el Manchester City?

Por supuesto, no es seguro que Agüero se vaya de Manchester. El argentino ya es una leyenda del club después de ganar cuatro títulos de la Premier League y la FA Cup durante casi una década de servicio en el club de la Premier League.

Agüero es también el máximo goleador del club. De momento, Guardiola reconoció que cuando vuelva de la lesión debe merecer seguir en el equipo, según informó The Independent.

“Sabemos lo que significa para nosotros, sabemos cuánto lo apreciamos, pero ahora tiene que demostrar como todos, yo primero, que merecemos seguir aquí y jugar bien y ganar partidos.”

El delantero también podría estar esperando a ver qué hace Guardiola la temporada que viene. El entrenador del City también se acerca al final de su contrato y aún no ha firmado una extensión para seguir en el Etihad Stadium.