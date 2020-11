[VIDEO] Dustin Johnson rompe a llorar después de ganar su primer Masters de Augusta

Dustin Johnson rompió a llorar de emoción después de vencer por primera vez en su carrera el Masters de Augusta. “Es un sueño hecho realidad. Como niño siempre sueñas con ser el campeón del Masters”, dijo Johnson antes parar para respirar un poco. Después, continuó: “Es increíble, obviamente, como os podéis imaginar.”

Dustin Johnson extremely emotional after his Masters victory with @Amanda_Balionis:

"It's hard to talk … I've never had this much trouble gathering myself." pic.twitter.com/YDj83VV0ly

