LeBron James finalmente hace una gran confesión sobre este verano ¿que pasa?

Durante varios años LeBron James se negó a hablar sobre una de las películas que más se había hablado y especulado en el ambiente cinematográfico. Ahora el jueves, el estelar jugador de Los Ángeles Lakers le dio el puntapié inicial a la campaña de promoción de la secuela de Space Jam.

“Es probablemente uno de los partido más importantes, sino el más importante en el que he jugado,” dijo LeBron en lo que fue uno de los primeros actos de promoción. “El Goon Squad is probably the best team ever assembled in basketball history.”

La secuela de la película que salió originalmente en 1996 y que tuvo como protagonista a Michael Jordan, ahora está siendo producida por el mismo jugador y el director Ryan Coogler, quien también es reconocido por dirigir la rotundamente exitosa película, Black Panther.

LeBron rechazó la oportunidad antes

En la entrevista exclusiva con EW, LeBron confesó que tuvo la oportunidad de filmar esta película 15 años atrás. Pero admitió que “no estaba listo para algo de esa magnitud.”

“Cuando era más joven, pensaba que ‘Space Jam’ fue tan buena, ¿cómo iba a hacerla mejor? Siempre hay discusiones de cómo LeBron quiere hacer todo lo que hizo Michael. Pero con el pasar de los años, y ustedes saben quiénes son, Sabes cuáles son tus convicciones.”

“Space Jam: A New Legacy” fue filmada durante los últimos dos veranos. La historia tiene a LeBron y a su hijo en la película tienen que ganar un partido de baloncesto con un villano de inteligencia artificial para poder una dimensión de realidad virtual.

Uno de los primeros lugares que pudo saber del largometraje como parte de la promoción de la película a nivel mundial fue su escuela I-Promise en su estado natal de Ohio. Allí los estudiantes fueron parte del evento especial en ese local.

En esta película , LeBron entra a una nueva dimensión fuera de las canchas. El estelar jugador de los Lakers ahora busca entrar al mundo de Hollywood y ser exitoso, pero ahora como la cara de una película. Este reto muestra su capacidad de extenderse y tiene todo el potencial de cambiar el model de la industria.

Esta película ya la comienzan a enfocar como la manera ideal de darle la bienvenida a los cinéfilos para que comiencen a regresar a los teatros estadounidenses durante el próximo verano. Pero mientras los cines alrededor del país esperan ansiosamente ese momento para poder asumir otro nivel de normalidad por causa de la pandemia, también está la opción del estreno simultáneo el 16 de julio por HBO Max.

¿Quién más estará en la película

La primera película estuvo llena de estrellas del momento de la NBA y en esta edición no será la excepción. “Space Jam: A New Legacy” tendrá apariciones de estrellas actuales de la NBA como Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, Draymond Green y Kyle Kuzma además de jugadoras de la WNBA como Diana Taurasi, Nneka Ogwumike y Chiney Ogwumike.

“Si uno quiere insistir en una película teatral, Space Jam es exactamente eso,” admitió el director Malcolm D. Lee. Si James puede superar todos esto obstáculos, salvar a su hijo en la película y evitar que los atrapen en el mundo digital de pícaro de inteligencia artificial que se parece a Don Cheadle, puede agregar “actor de primera nivel a su larga lista de logros.”

