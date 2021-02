Lebron James critica a la NBA por el Juego de las Estrellas

Se puede decir que la estrella de Los Angeles Lakers LeBron James ni tienen ningún tipo de interés en jugar en el Juego de las Estrellas de la NBA esta temporada.

Más allá de eso, James cree que el plan de la liga en jugar este partido anual es un “cachetazo” considerando la corta temporada libre y un cronograma congestionado.

“Tengo cero energía y cero entusiasmo por el Juego de Estrellas este año,” dijo el 16 veces All-Star a los reporteros después del triunfo de los Lakers contra los Nuggets el jueves. “No entiendo por qué estamos disputando un Juego de Estrellas.”

LeBron James just said he has "zero energy and zero interest" in an All-Star Game this year and calls it "a slap in the face" after league said it wasn't going to have one. "I don't even know why we're having an All-Star game," he said. — Bill Oram (@billoram) February 5, 2021

La NBA planea jugar este partido en Atlanta el 7 de marzo, de acuerdo a ESPN. En vez de todos los fetejos, la celebración se haría durante una noche que incluiría los competencias de habilidades y un partido. El descanso de la NBA sería del 5 al 10 de marzo.

LeBron James:”Está fuera de mis manos”

ESPN reportó que la NBA y el sindicato de jugadores están “confiados” que los jugadores de alto perfil estarán presentes en el Juego de las Estrellas. Aunque los comentarios de James indican que no estaría contento, no dijo que estaría ausente.

“[Hubo] una corta temporada libre para mi y mis compañeros, 71 días. Cuando comenzó la temporada nos dijeron que no habría un Juegos de Estrellas, así que teníamos un buen descanso,” admitió.

“Cinco días desde el cinco al diez, era una oportunidad para recalibrarme para la segunda mitad de la temporada, mis compañeros también, además de otros muchachos en la liga.

“Obviamente, la pandemia ya no tiene nada que ver en este punto en lo que se refiere a ese fin de semanaObviamente pueden ver que no estoy muy contento por esto. Pero eso está fuera de mis manos, Estaré si me seleccionan. Estaré físicamente, pero no mentalmente.”

LeBron says the All-Star game in a compressed season after a short offseason is "pretty much kind of a slap in the face. … I’m not very happy about it, but it’s out of my hands and I’ll be there physically if I’m selected. I’ll be there physically, but not mentally." — Greg Beacham (@gregbeacham) February 5, 2021

Los comentarios de la máxima estrella de la liga, surgen un día después de que el base de los Sacramento Kings, De’Aaron Fox, criticara la idea de la liga decidiendo en darle luz verde al partido de exhibición.

“Seré brutalmente honesto, creo que es una estupidez,” dijo Fox a los reporteros. “si tenemos que usar una máscara y todo esto para un partido regular, ¿cuál es el punto de jugar el Juego de Estrellas de nuevo?”

El Juego de Estrellas es un evento mandatorio para los jugadores que han sido seleccionados en el pasado, pero esto puede cambiar esta temporada por causa del coroanvirus.

LeBron James Leads Western Conference in All-Star Votes

Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers [FULL GAME HIGHLIGHTS] | NBA on ESPNWatch the highlights as Nikola Jokic, Jamal Murray and the Denver Nuggets take on LeBron James, Anthony Davis and the Los Angeles Lakers. 2021-02-05T06:53:33Z

No fue una sorpresa que James fuese el jugador con la mayor cantidad de votos en la conferencia del oeste, después de que las primeras cifras fueran divugadas el jueves. James recibió casi 2.28 millones mientras Kevin Durant fue el líder en la conferencia del este con más de 2.3 millones.

The first WEST returns for #NBAAllStar 2021! Do you agree?? Your vote counts TWICE today for #NBAAllStar Voting presented by AT&T on https://t.co/WChjCTCx5b, the NBA App or on Twitter using #NBAAllStar #FirstNameLastName! 🗳️: https://t.co/2YZJEbQbn7 pic.twitter.com/idQBKWI0J1 — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 4, 2021

Anthony Davis también está en el lista en cuarto lugar con 1.19 millones.

James estará contento con una elección más al Juego de Estrellas pero también está en la disputa por un quinto galardón de jugador más valioso. James está promediando 25.1 puntos, 7.8 rebotes, 7.7 asistencias a sus 36 años y en su décima octava temporada. También está con el mejor promedio desde el perímetro en su carrera con 40.9 por ciento.

“Tienes que cambiar con los tiempos, supongo. Tienes que seguir evolucionando,” dijo James tras anotar siete triples contra los Cavaliers a domicilio. “Para mi, no se trata de colocarme un techo, siempre quiero mejorar y hacer cosas en la cancha que de pronto no se han hecho en las carreras de otras personas.”

James tiene bien encaminado a los Lakers para repetir como campeón, mejoraron su marca a 17-6 tras ganarle a los Nuggets el jueves. Los Lakers están a medio partido del Utah Jazz, quienes tienen la mejor marca de la NBA.

Los Lakers tienen la oportunidad de vengarse de una de sus seis derrotas esta temporada cuando reciban la visita de los Pistons el sábado. Detroit le propinó a los Lakers su peor derrota de la temporada hasta ahora por 107-92 el pasado 28 de enero.

