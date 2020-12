Las emotivas palabras de la propietaria de los Lakers sobre Kobe Bryant

Terminó con un campeonato, un resultado bastante habitual para un equipo como los Lakers, poseedores de 17 trofeos de títulos de la NBA y los propietarios del mejor jugador del campeonato, LeBron James. Pero el año pasado fue increíblemente difícil para la franquicia, que vio a una de sus más grandes estrellas de todos los tiempos, Kobe Bryant, morir junto con su hija, Gianna, y otras siete personas en un accidente aéreo a finales de enero.

Solo unas semanas después, la NBA detuvo la temporada en respuesta a la pandemia de COVID-19, poniendo en peligro las posibilidades de los Lakers de ganar un título en honor de Bryant. Finalmente tuvieron su oportunidad, pero tuvieron que hacerlo en un escenario no ideal: en la Burbuja que se creó en Orlando el verano pasado.

Para la dueña del equipo Jeanie Buss, los Lakers demostraron una notable resistencia, y no hay duda de quién originó esta resistencia: James, a quien llamó “intrépido”, un “consuelo para los Lakers”, y al que se le atribuye su capacidad para imponer respeto. Eso, según Buss, fue fundamental para ayudar a los Lakers a recuperarse como franquicia de la pérdida de Kobe Bryant.

“They put on their shoulders a fan base that was heartbroken, and they [were] led by LeBron James…he’s a leader, he’s fearless.”@JeanieBuss joins WNTT tonight at 7 PM ET to talk about the resiliency she saw in the Lakers organization this season. pic.twitter.com/M1iZrndwMC

— CBS Sports Network (@CBSSportsNet) December 15, 2020