¿Con cuántos años quiere retirarse Tom Brady?

Tom Brady ha dicho siempre que quiere seguir jugando al fútbol durante mucho años. Brady señaló recientemente que espera tener “mucho más fútbol para jugar”, lo que indica que el mariscal de campo no tiene planes de retirarse después de esta temporada.

“Brady es optimista hoy. Es genial que pueda hacer algo que ama a su edad y seguir jugando con los mejores”, tuiteó Greg Auman del Athletic el 10 de diciembre.

Brady firmó un contrato de dos años y $ 50 millones con los Buccaneers la temporada pasada que lo mantendría en Tampa al menos hasta 2021. El mariscal de campo de los Bucs ha dicho repetidamente que quiere jugar hasta los 45 años, lo que significaría que Brady buscará firmar otro contrato.

Ian O’Connor de ESPN señaló en Dale & Keefe de WEEI que Brady ha hablado de jugar hasta los 48 años, lo que significa que el mariscal de campo podría estar en la NFL otras cinco temporadas.

“Creo que le queda mucho fútbol”, dijo O’Connor, según Boston.com. “De hecho, tuve una conversación telefónica con él de aproximadamente una hora hace 2 o 3 años en la que me dijo que se veía jugando hasta los 46, 47, quizás incluso 48. Así que no creo que se detenga a los 45. Nunca pensé que se detendría a los 45. Creo que le quedan cuatro o cinco y creo que jugará un nivel bastante alto de fútbol para Tampa Bay”.

Es probable que el estado físico de Brady juegue un papel clave en esta posibilidad. Habrá que ver si Brady firma otro contrato después de la próxima temporada.

