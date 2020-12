[VIDEO] El increíble fallo de Griezmann a portería vacía sin portero

Los fans del Barcelona quedaron atónitos después de que Antoine Griezmann cometiera uno de los errores de la temporada contra la Real Sociedad el miércoles por la noche en La Liga.

El campeón del mundo se enfrentó a su ex equipo en el Camp Nou y parecía que lo tenía todo de cara para anotar el 3-1 al comienzo de la segunda parte después de recibir un centro de Jordi Alba.

Griezmann falla un gol cantado

Sin embargo, Griezmann falló con toda la portería entera para definir. No había portero. Cierto es que Remiro tocó un poco el balón y le dificultó el disparo.

La desgracia de Griezmann de cara a la portería no pasó desapercibida para la afición azulgrana, que simplemente no podía creer que el internacional francés no hubiese conseguido marcar su sexto gol de la temporada.

Griezmann también se había topado con el travesaño al principio del partido, pero afortunadamente para el Barça sus fallos no resultaron costosos. Los goles de Alba y Frenkie de Jong sirvieron para remontar y sumar los tres puntos contra los líderes de la liga.

Alba elogia el rendimiento de Barcelona

El lateral izquierdo Jordi Alba habló con los periodistas después del partido y dijo que pensaba que era la mejor actuación del Barcelona de la temporada hasta ahora, según informó Marca. Los catalanes han tenido un comienzo de campaña difícil, pero ahora se han colocado en el quinto lugar de la tabla.

“Tuvimos muy claro cómo presionarlos. Fue el mejor partido del año. Estoy contento con la actitud y las ganas del equipo. Es difícil jugar sin fans. Queríamos jugar un buen partido y ganarlo.”

“Soy más feliz cuando hago asistencias que goles, pero siempre es bueno marcar. De esos goles, de cada 100 tiros uno va dentro. La actitud fue muy buena. Vi muy bien al equipo. Luchamos cada pelota como la última.”

El gol de Alba llegó apenas cuatro minutos después de que la Real Sociedad se adelantara por medio de Willian José. Griezmann participó en la jugada que llevó al lateral izquierdo a marcar un gol desde la frontal del área.

El central Ronald Araujo también se mostró satisfecho con la victoria del Barcelona. El internacional uruguayo comenzó el partido junto a Oscar Mingueza, de 21 años, con Clement Lenglet en el banquillo. Araujo admitió que fue una gran victoria para el equipo, según informó Marca.

“Estos tres puntos en casa son muy importantes ante un rival tan difícil como la Real Sociedad. Feliz con la victoria, por lo que mostró el equipo, por el carácter y la voluntad.”

“Sabíamos de la importancia de este partido, que teníamos que ganar sí o sí. Somos el Barcelona, ​​venimos a competir, queremos estar arriba, ganar. Feliz por la victoria y por lo que demostró el equipo en el campo.”

El agitado calendario continúa para el Barça en La Liga. Los hombres de Koeman se enfrentarán al Valencia en el Camp Nou el sábado y luego viajarán al campo del Real Valladolid el martes para su último partido antes de Navidad.