[VIDEO] Vea el gol 600 de Messi con el número 10 en el Barcelona

Koeman alineó a Griezmann, Messi, Philippe Coutinho y Martin Braithwaite como titulares. Los catalanes tuvieron muchas ocasiones pero no fueron efectivos de cara al gol y también se encontraron a un Aitor Fernández (el portero del Levante) en muy buena forma.

Messi finalmente encontró el gol después de que Frenkie de Jong y Martin Braithwaite recuperaran un balón en una zona muy cercana a la portería del Levante. Luego, el holandés asistió a Messi para que anotara su quinto gol de la temporada en La Liga superando a Fernández.

MESSI! 🇦🇷

The captain gets his goal as Barcelona finally break through to make a 1-0 lead late in the second half.#BarçaLevante LIVE NOW ⬇️

📺 beIN SPORTS

💻📱CONNECT https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/HKmM5aOluD

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 13, 2020