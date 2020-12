Tom Brady manda este fuerte mensaje a sus compañeros de los Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady se está asegurando de que los Tampa Bay Buccaneers aumenten su intensidad a medida que el equipo regresa de una semana de descanso para avanzar en los playoffs. Ronald Jones transmitió el mensaje que Brady le dio al equipo cuando los Bucs regresaron a la práctica mientras el mariscal de campo enfatizó que no hay más excusas.

“Es hora de que los muchachos den un paso al frente, no hay más novatos ni nada de eso”, dijo Jones sobre el mensaje de Brady, a través de Rick Stroud de Tampa Bay Times.

Brady transmitió palabras similares durante una entrevista con Casey Phillips de Buccaneers.com. El mariscal de campo de los Buccaneers señaló que es un “momento en el que todos tenemos que dejar todo a un lado” para darle al equipo la mejor oportunidad posible de triunfar.

“Sé que no hemos ganado todos nuestros partidos”, explicó Brady. “Ojalá lo hubiéramos hecho, pero esa no es la realidad de lo que ha sucedido. Pero nos queda mucho fútbol por jugar y espero que todo el trabajo que hemos hecho realmente haya sentado las bases para este punto de la temporada. Este es el momento en el que todos tenemos que dejar todo a un lado, concentrarnos en lo que tenemos que hacer para estar en nuestro mejor momento. Si hacemos eso, creo que todos estaremos felices con el resultado”.

