Muere leyenda de los Tampa Bay Buccaneers a los 79 años

El entrenador de Alabama, Nick Saban, elogió al ex entrenador de los Tampa Bay Buccaneers, Ray Perkins, quien falleció el miércoles a los 79 años.

“El entrenador Perkins fue un gran líder que tuvo un impacto tremendo en el fútbol en todos los niveles”, dijo Saban según Chase Goodbread de NFL.com. “Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa, Lisa, y sus hijos Tony, Mike, Rachael y Shelby”.

Perkins, quien jugó y entrenó en Alabama antes de su paso por los Buccaneers, se cruzó con Saban varias veces durante sus días como entrenador de la NFL, según Mike Rodak de AL.com. Eso incluyó un partido de 1989 cuando Perkins entrenó a los Bucs contra los Houston Oilers, donde Saban se desempeñó como entrenador de backs defensivos en ese momento, y que terminó con una derrota por 20-17 para los Bucs.

Perkins entrenó a los Bucs desde 1987 hasta 1990 con un récord de 19-41. Los Bucs emitieron un comunicado a través de Twitter el miércoles en honor a su memoria.

Rest In Peace, Coach Perkins 🙏♥️ pic.twitter.com/N76KcyNgwf

El actual entrenador de los Bucs, Bruce Arians, se cruzó con Perkins en Alabama, donde Arians se desempeñó como entrenador de running backs de 1981 a 1982. Perkins entrenó a Crimson Tide de 1983 a 1986 antes de unirse a los Bucs.

“Ray era un gran tipo. Me ofreció un trabajo para quedarme en Alabama y yo acepté el trabajo en Temple como entrenador en jefe. Lo conozco de muchos años: es un gran entrenador y un gran tipo. Lo extrañaremos mucho “, dijo Arians según 10 Tampa Bay.

Arians tuiteó sobre Perkins el miércoles.

RIP Coach Ray Perkins Great man – Great Coach you will be missed pic.twitter.com/XQbd4QRLVe

— Bruce Arians (@BruceArians) December 9, 2020