Muere uno de los grandes bajistas de la música a los 50 años

Sean Malone, el bajista de Cynic desde hace mucho tiempo, murió a la edad de 50 años. La noticia de la muerte del bajista fue compartida por su compañero de banda Paul Masvidal, quien escribió en las redes sociales: “Hoy me enteré de que Sean Malone ha muerto. Estoy afligido. Tenía una mente brillante, un corazón amable y fue uno de los mejores músicos que he conocido. Sé que esta es una pérdida impactante para tantos fanáticos cuyas vidas tocó con su arte, como lo es para mí. Por favor, manténgalo en sus pensamientos y escuche su interpretación para celebrar su vida”.

La causa de la muerte de Malone y la fecha exacta de la muerte no se han revelado en este momento.

Malone se unió a Cynic en 1993 y fue considerado uno de sus miembros clave junto con el baterista Sean Reinart, quien murió a principios de este año

Malone fue considerado uno de los miembros clásicos de Cynic como el bajista que apareció en sus tres álbumes completos, uniéndose a la banda en 1993 para su primer álbum, “Focus”. Dejó la banda por algún tiempo, pero regresó en 2008 a tiempo para grabar “Traced in Air”. Tocó con la banda de forma intermitente antes de unirse a ella permanentemente en 2012 y fue el bajista del álbum de 2014 en “Kindly Bent to Free Us”, informó Metal Sucks.

Malone era conocido por tocar el bajo sin trastes e integrar ese sonido en el metal, pero también trabajó como bajista de sesión durante su tiempo fuera de Cynic, donde apareció en más de 50 discos. También lanzó su propio álbum, “Cortlandt” en 1996. Más allá de su carrera musical, Malone escribió cuatro libros sobre el bajo, “Music Theory For Bassists”, “Dictionary Of Bass Grooves”, “Rock Bass” y “A Portrait of Jaco: La colección Solos”. También enseñó teoría musical como profesor asistente en la Universidad de Central Missouri y la Universidad Carnegie Mellon, informó Blabbermouth.

En una entrevista de 2015, Malone habló sobre ser definido como un bajista de “metal”:

“Es cierto que mi relación con Cynic ha sido muy poco convencional todos estos años, pero dada la historia de la banda, es comprensible que algunos hayan pensado en mí como un bajista de “metal”. Para mí, sin embargo, el metal, en lo que respecta a Cynic, siempre ha sido más una textura musical que un estilo de vida. Y siempre me he considerado un bajista, no un bajista en particular; no me importa el género musical.

“Pero en el centro de todo está simplemente esto: sum musicus: soy un músico, uno que disfruta estudiando, componiendo y enseñando música tanto como interpretándola.”

Malone tenía una fuerte asociación musical con su compañero de Cynic, Sean Reinart, quien murió a principios de este año. En enero de 2020, Reinart, el baterista de la banda, fue encontrado inconsciente en su casa a la edad de 48 años. Malone habló sobre su compañero de banda en ese momento, según Blabbermouth, y dijo que Reinart “ofreció su confianza durante cada ensayo, cada grabación… y es probable que nunca vuelva a experimentar lo mismo. La verdad es que todos somos afortunados, afortunados de haber estado vivos mientras Sean Reinert hacía música”.

La gente compartió sus recuerdos de Malone y publicó tributos al bajista en las redes sociales

Cuando se compartió la noticia de la muerte de Malone, muchos respondieron con conmoción y dolor ante su pérdida. En respuesta a la publicación de Masvidal que anunciaba la muerte de Malone, un fan escribió: “¿Wtf? El músico más subestimado del mundo. En la gira Cynic en Pittsburgh en City Limits, me escribió generosamente las transcripciones completas de sus partes de bajo cuando yo tenía 12 años. Persona extremadamente generosa. Todavía los tengo. Q.E.P.D.”

Otro agregó: “Qué año tan terrible. Siento mucho oír esto”. Un fan escribió: “¡¿QUÉ ?! me inspiró tanto como un joven músico”. Y otra respuesta dice: “Uno de los bajistas más talentosos de todos los tiempos. Q.E.P.D.”

Aquí hay algunas otras reacciones en las redes sociales de otros fanáticos y músicos:

Totally shocked and sad to hear of Sean Malone’s passing…he was a tremendous bass and stick player that I had the pleasure of working with many times through the years. He was my Geddy in Cygnus & The Sea Monsters, he played on the 1st OSI album w me…(cont.) pic.twitter.com/QKzt8VuhYN — Mike Portnoy 🤘 (@MikePortnoy) December 10, 2020

Sad news, indeed. I’d only met #SeanMalone once or twice but respected him as a serious musician, underrated & with uncommon diversity. It’s unfortunate #Cynic is so overlooked, occupying a space that’s like a subgenre within subgenres (the prog/alt side of 90s death metal) RIP https://t.co/D3W88kyKgY — Alex Skolnick (@AlexSkolnick) December 10, 2020