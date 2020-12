¿El gobernador de Florida oculta datos sobre el coronavirus?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habló en una nueva conferencia sobre el aumento de casos de coronavirus en el estado, celebrada en el Jackson Memorial Hospital el 13 de julio de 2020 en Miami, Florida. Ayer, Florida reportó 15,300 nuevos casos confirmados el domingo, superando el récord anterior de EE. UU. para el mayor aumento diario de infecciones por Covid-19.

El manejo de la vacuna contra el coronavirus por parte del gobernador de Florida, Ron DeSantis, a menudo ha sido cuestionado y criticado por algunos dentro del estado, incluida la científica de datos Rebekah Jones, quien fue despedida en mayo de su trabajo en el Departamento de Salud de Florida por insubordinación. Jones afirmó que “se había negado a manipular los hechos sobre los casos y muertes en el estado.”

Jones luego creó su propia base de datos que ha mostrado consistentemente números diferentes a los que proporcionaba el estado, diciendo que ella buscaba la verdad y que el estado no informaba con precisión en un esfuerzo por obtener el apoyo público para las iniciativas del gobernador para hacer de la economía una prioridad.

Luego, el 7 de diciembre, Jones publicó en Twitter que su casa había sido allanada por agentes armados del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, que responde directamente al gobernador DeSantis. Se llevaron sus computadoras y su teléfono, acusando a Jones de una violación de seguridad.

WFSU informó, “según la declaración jurada de causa probable, el 10 de noviembre, una persona no identificada accedió al grupo de planificación StateESF-8 del departamento y envió un mensaje que decía: “es hora de hablar antes de que mueran otras 17.000 personas. Sabes que esto está mal. No tienes que ser parte de esto. Sé un héroe. Habla antes de que sea demasiado tarde”.

Jones hasta ahora no ha sido acusada de ningún delito como resultado de la redada, informó NPR.

GOP appointee Ron Filipkowski resigned from his position in Florida after the raid on Rebekah Jones' home.

"I watched the video when she tweeted it out right after the incident… I just couldn't believe what I was seeing… I was just really outraged by the whole situation." pic.twitter.com/B7EQikm849

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) December 9, 2020