[VIDEO] Santa Claus se niega a regalarle una pistola de juguete y el niño rompe a llorar

El video del Santa Claus haciendo llorar a un niño después de rechazar su petición de regalo de una ‘pistola nerf’ para Navidad causa controversia en Twitter.

El video de Santa Claus diciéndole a un niño que no puede tener armas, “ni siquiera una pistola Nerf”, se volvió viral en Twitter el 7 de diciembre. Mientras su madre mira, el niño del video no puede decidir lo que quiere para un regalo de Navidad al principio, pero luego se decide por un arma.

“No, nada de armas”, responde Santa en el video que fue grabado el lunes por la noche. La madre del niño luego aclara la solicitud: “Una pistola Nerf”, dice.

“No, ni siquiera una pistola Nerf”, dice Santa. “Nop. Si tu papá quiere dártelo, está bien, pero yo no puedo llevártelo”.

“¿Qué más te gustaría?” Santa pregunta. “Hay muchos otros juguetes … Hay Legos, hay bicicletas, hay coches y camiones. ¿Qué piensas?”. Como respuesta, el niño comienza a llorar.

Según el director de videos musicales Robby Starbuck, este Santa del centro comercial ha sido despedido. Starbuck, un partidario de Trump, se acercó a la Casa Blanca en busca de ayuda para localizar al Papá Noel en el video y tuiteó: “Buenas noticias: me dijeron a través de un intermediario que el Papá Noel falso que odia las armas ha sido despedido”.

The Mall Santa is absolutely ridiculous, but let's be honest, Dana: if that kid had asked for a dress instead of a Nerf gun and Santa said "sure", y'all would have wasted no time in firing up the outrage machine and grifting on that, too. It's not about the kid for y'all. https://t.co/wJThgx7bYb

— Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) December 7, 2020