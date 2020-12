[VIDEO] El tremendo gol de Jordi Alba con el Barcelona para ganar a la Real Sociedad

El lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba anotó su primer gol de la temporada con mucho estilo este miércoles en un choque decisivo contra la Real Sociedad en el Camp Nou.

Antoine Griezmann mostró un control brillante para bajar el balón maravillosamente y realizar un pase cruzado. Pedri, casi sin quererlo, desvió el balón hacia la frontal, y allí apareció Alba, que con un impresionante disparo con su pierna menos hábil, la diestra, superó al portero Alex Remiro.

A sensational finish from JORDI ALBA and Barcelona have quickly equalized with Real Sociedad

Es un gol poco habitual para el jugador de 31 años y es la primera vez que ve portería esta temporada para el Barcelona. Sin embargo, el lateral izquierdo ha sido prolífico en cuanto a asistencias en la temporada 2020-21. Ya lleva 3 en Liga.

El gol puso el 1-1 al Barcelona apenas cuatro minutos después de recibir el gol de Willian José. El jugador de 29 años remató en el segundo palo tras un centro raso de Portu tras un saque de esquina.

El gol visitante llegó tras un gran inicio del equipo azulgrana. Sin embargo, los hombres de Ronald Koeman fueron capaces de devolver el golpe rápidamente y luego tuvieron más oportunidades de anotar después del empate de Alba.

Griezmann se topó con el travesaño después de una gran acción individual, mientras que Martin Braithwaite desperdició una oportunidad gloriosa minutos después. El internacional con Dinamarca fue asistido por Pedri, pero su disparo se marchó por encima del larguero con toda la portería para definir.

Sin embargo, el Barcelona logró tomar la delantera justo antes del descanso. Frenkie de Jong remató un centro desviado de Alba, pero el gol fue inicialmente anulado por fuera de juego.

Sin embargo, el gol se dio después de que el VAR mostrara que el internacional holandés estaba habilitado, dando al Barça la ventaja dos minutos antes del final de los primeros 45 minutos.

VAR awards the goal to DE JONG, and Barcelona have taken the lead over Real Sociedad





