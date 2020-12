[FOTOS] ¿LeBron James está fuera de forma?

LeBron James es uno de los mejores atletas que el mundo ha visto gracias a una combinación de su atletismo natural y sus habilidades con una ética de trabajo legendaria.

Además de eso, la estrella de Los Angeles Lakers de 35 años sabe cómo cuidarse a sí mismo, gastando millones cada año para mantener su forma de MVP.

Pero después de un playoff sin precedentes, James se tomó un merecido descanso. James jugó su primer partido el miércoles por la noche, jugando 15 minutos y anotando 11 puntos en 4 de 10 tiros con un par de asistencias y rebotes.

Sin embargo, Skip Bayless, un medio que habitualmente lo critica, tomó el lento regreso de James a la acción como una señal de que El Rey está “sorprendentemente” fuera de forma.

"LeBron looked shockingly out of condition to me and I did not see that coming. He's been celebrating, it's one thing to play Horse in the backyard with Bronny, it's another to play an NBA basketball game, even preseason against the Suns."@RealSkipBayless pic.twitter.com/Pih2uO0TL3

