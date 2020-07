Peculiar entrevista a Damian Lillard termina siendo viral

El jugador estelar de los Portland Trailblazers, Damian Lillard tocó varios temas en una entrevista muy diferente en el canal del famoso Youtuber, Nardwuar. El famoso personaje de las redes sociales basado en Vancouver mantuvo una entrevista muy profunda en la cual surgieron varios datos del estelar base que probablemente el público nunca antes había escuchado.

La entrevista tuvo poco que ver con el deporte. Aunque sí hablaron de ciertos temas sobre el baloncesto, el énfasis fue más sobre la vida personal del jugador y sobre su pasión por el hip hop y el rap.

Comenzaron hablando de la música y el baloncesto y cómo estos influyeron en su vida. El excéntrico presentador le habló sobre el album de Blazermania hecho por el equipo campeón de Portland a fines de los años 70 como una narración del camino hacia el único título que ha ganado. Lillard hablando sobre la posibilidad de volver a ganar con este cuadro, dijo: “si volvemos a ganar el título, haré otro albúm.”

Algunas de las preguntas de Nardwuar al comienzo fueron sobre su juventud y la influencia que tuvieron algunas personas que pocas veces se han mencionado en su vida. Por ejemplo cuando le preguntaron si conocía a Patterson Park y si había entrenado alguna vez con una camisa polo. La reacción de Lillard no tiene precio. Con cara estupefacta Lillard preguntó “ ¿De dónde conseguiste esta información?”

“Eres Damian Lillard, tenemos que saber,” contestó el entrevistador de 52 años. En ese momento, la entrevista comenzó a adquirir un tono más divertido y Lillard se enganchó más.

Lillard confesó que iba a un complejo en Patterson Park en las afueras de la ciudad de Oakland para entrenar después de que el lugar cerraba.

Entrevista completa

Nardwuar vs. Damian Lillard

“El centro juvenil por mi casa cerraba como a las seis. Salía de la escuela, tomaba un bus para llegar a casa. Cuando llegaba a casa tenía que hacer mi tarea. Llegaba al centro y porque conocía a la persona que manejaba el lugar, un hombre llamado Mike, me quedaba unas horas más tarde. Él me entrenaba. Creo que vale la pena conocer gente,” admitió.

También contó anécdotas sobre los dulces que tenía que vender para poder recaudar fondos para los viajes de su equipo. Así como también sobre su método de recuperación y el pacto que hizo con sus compañeros de secundaria para graduarse de la universidad. “Hice un pacto con mis amigos para ser unos chicos de Oakland que salimos y pudimos conseguir un título universitario. Al final lo hicimos,” dijo Lillard.

Todo en Familia

Lillard habló también de dos de sus tías y menciono que a través de ellas conoció a muchas personas con las que hoy está involucrado. Confesó que uno de los hijos de su tía es su chef personal y que también que representa a uno de sus primos, Brookfield Duece, a través de su casa disquera, Front Page Music.

Sobre Hakeem Olajuwon

Al hablar de música uno de los álbumes que surgió fue el que hizo el legendario pívot de los Houston Rockets, Hakeem Olajuwon.

“Algo que puedo decir sobre (Olajuwon) es que la gente no habla de él suficientemente basándose en lo grande que fue como jugador. Era muy habilidoso. Creo que fue un adelantado. No hubo un pívot en ese momento como él. Su estilo de juego encajaba en ese momento, claro ganó títulos y fue el más valioso, pero creo que encajaría ahora también,” dijo.

“Él era muy habilidoso y podía lanzar el balón muy bien. Jugaba muy bien defensivamente, la manera que se movía. No sé qué más decir. Hay muchos jugadores hoy día que lo siguen llamando para ver qué pueden aprender de él. Quieren ver cómo moverse mejor en la pintura. Creo que eso lo dice todo.”

Nardwuar después habla del exPhoenix Suns Cedric Ceballos, quien ganó un concurso de clavados con los ojos vendados. En ese momento Lillard quedó helado tras la pregunta que el entrevistador le hizo sobre un concurso que él ganó en el 2008.

“Gané un… ¡UAU,hiciste tu tarea!,” comenzó a decir el cinco veces All-Star. Habló de ese concurso que ganó en secundaria y dijo, “No fue muy bueno, pero al final lo gané,” agregó.

Ceballos y su clavado

Cedric Ceballos 1992 Slam Dunk Contest Champion – Blindfold Dunk

Después de la entrevista, el mismo jugador dejó en la sección de comentarios: “ La entrevista más particular que me han hecho. Hiciste tu tarea. Gracias por tenerme”.

El canadiense a la misma vez recaudó US$1,545 para Black Women’s Health Imperative, una organización sin fines de lucro con el propósito de ayudar a mejorar la salud de mujeres y niñas de raza negra en Estados Unidos y en varias partes del mundo, durante esta entrevista en vivo.