DeMarcus da razón graciosa por qué Lebron es el más valioso

A sus 35 años, es uno de los jugadores de mayor edad en la NBA, pero está lejos de ser el más viejo. La edad comienza a mostrarse en la barba del estelar jugador de Los Angeles Lakers. Tiene un parche gris y él no se lo ha quitado.

Aún a su edad, James está jugando a su mejor nivel. Es uno de los principales candidatos para ganar el premio de Jugador Más Valioso. En una entrevista que ofreció al programa Jalen and Jacoby, el excompañero de James, DeMarcus Cousins, habló sobre lo que tendrá que hacer para superar a Giannis Antetokounmpo en la disputa de ese galardón. “Boogie” tuvo una razón muy particular por la cual Lebron merece ser el más valioso.

“¿Superarlo? creo que es el más valioso,” dijo Cousins. “Es el único jugador en la liga jugando con canas… ¿Qué más puedes pedir de él? Él lo está haciendo con canas. Tiene canas en su barba.”

Aunque puede ser impresionante lo que está haciendo James a su edad, los individuos que eligen al Jugador Más Valioso probablemente favorecerán al que tuvo la mejor temporada, sin importar la edad.

We got @boogiecousins on @jalenandjacoby today…FULL INTERVIEW AT 4pm on @espn…let’s gooooooooo: pic.twitter.com/46P20nPbLP

— Jacoby (@djacoby) July 10, 2020