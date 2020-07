Giannis: “Creo que este será el campeonato más difícil”

El estelar pivot de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ya se encuentra totalmente enfocado para ayudar a su equipo llegar a la Tierra Prometida. El griego atendió a los medios el miércoles y habló al respecto de la reanudación de la temporada regular y qué va a tener que hacer para que su equipo pueda coronarse campeón por primera vez en 49 años.

El flamante jugador más valioso de la liga fue muy contundente al decir que esta temporada se determinará con intangibles que van a separar a unos del resto. El estar en una situación inédita tiene a muchos en vilo, pero ahora es el momento de volver a estar enfocado en el objetivo que se estableció.

Para él esta temporada es atípica y demandará más aún de los jugadores. Para él, todo lo que se ha generado por el coronavirus hace que este torneo se mucho más difícil y el equipo que pueda superar todos estos obstáculos mentales podrá salir campeón.

“Creo que muchos van a pensar que éste es el comienzo de un nuevo campeonato,” confesó.

Otro factor que hay que tener en cuenta es que los equipos participando en este tramo del campeonato estarán fuera de sus casas y aislados del resto del mundo por un tiempo largo y eso causa puede causar algunos estragos y afectar hasta el ánimo.

Giannis dijo que la dificultad también surge para muchos por todo lo que están sacrificando cosas de sus propias vidas, incluyendo poniendo en riesgo su salud. En su caso, él tuvo que dejar a su hijo recién nacido.

“Todos tienen sus preocupaciones sobre su salud,” mencionó.

“Nadie quiere colocarse en una situación riesgosa, pero al final, esto fue lo que decidió la NBA. Vamos a reanudar los juegos y nosotros vamos a tener que hacer nuestro trabajo. Mi trabajo es jugar al baloncesto y apoyar a mis compañeros y representar a mi ciudad. Seguramente, creo que yo, mis compañeros, mi familia… especialmente mi madre… todos están preocupados por nuestra salud y la mía,” comentó

Milwaukee se encuentra con la mejor marca de la NBA con 53-12, pero ellos saben que eso no es suficiente. Las lecciones de la temporada pasada le han hecho aprender eso, y él no quiere que ese golpe se repita.

“Creo que, al final de cuentas, este va a ser el campeonato más difícil que puedes ganar porque las circunstancias son muy difíciles ahora mismo. Así que el que la va a desear más va a ser capaz de salir y conseguirla,” lanzó el griego de 25 años.

Milwaukee es un de los equipos que ya están clasificados a la postemporada en la conferencia del este, también es uno de los candidatos al título. Ellos tendrán que tomar estos partidos con una intensidad importante para que puedan llegar a su mejor nivel cuando comienza la postemporada.

Giannis también tendrá que ver cómo resurge su nivel previo a marzo que lo tenía encaminado a ser el jugador más valioso por segunda temporada consecutiva. Sus estadísticas fueron increíbles promediando 29.6 puntos, 13.7 rebotes y 5.8 asistencias por partido. Todas esas cifras son las más altas de su carrera hasta ahora.

Antetokounmpo y los Bucks tendrán la oportunidad de volver a dar ese golpe de autoridad cuando debuten en la reanudación de la NBA en el cual tendrán una serie de partidos muy difíciles. Milwaukee debuta el 31 de julio ante Boston, el 2 de agosto contra los Houston, seguido por los Brooklyn Nets , Miami Heat, Dallas Mavericks y los actuales campeones de la NBA y su bestia negra de la última postemporada: los Toronto Raptors.