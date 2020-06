Nets quedan diezmados por ausencias de dos titulares claves

Las medidas que ha tomado la NBA han sido controversiales. Su deseo que retomar las acciones con lo crítica que está la situación sanitaria en el estado de la Florida ha generado varias dudas. A falta de solamente un mes antes de que comience el baloncesto en Orlando, otros hay otros dos jugadores dio positivo por el coronavirus el lunes, empeorando la situación actual de los Brooklyn Nets.

De acuerdo a una noticia que se publicó en The Athletic y The New York Post, DeAndre Jordan y Spencer Dinwiddie dieron positivo, uniéndose a una lista larga de jugadores el equipo neoyorquino que no estarán presentes en la Florida.

Jordan publicó un tuit por la noche confirmando su diagnosis el lunes por la noche.

Found out last night and confirmed again today that I’ve tested positive for Covid while being back in market. As a result of this, I will not be in Orlando for the resumption of the season.

— DeAndre Jordan (@DeAndre) June 30, 2020