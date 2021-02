Los Lakers hablan de cuándo regresará Anthony Davis a la acción

Se sabe que Anthony Davis quiere jugar para los Los Angeles Lakers, y todo indica que el equipo estará fuera de acción por tiempo extendido mientras busca recuperarse para estar al 100 por ciento.

Davis es parti integral del campeonato de los Lakers pero no puede estar en una pierna llegando al final con un problema de Aquiles. Los ha molestado durante semanas y se irritó contra los Nuggets cuando estaba atacando el aro mientras lo defendía el pívot de Denver, Nikola Jokic.

This is the play that injured Anthony Davis, grabbing at his Achilles. Prayers up for AD. 🙏pic.twitter.com/pkWiSODO8x — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 15, 2021

Davis tuvo una resonancia el lunes, que mostró un desgarre de su soleo y un empeoramiento de la tendonosis en su Aquiles, de acuerdo a Adrian Wojnarowski de ESPN.

Anthony Davis' MRI revealed a calf strain and a re-aggravation of the right Achilles tendonosis, source said. Once Davis returns to Los Angeles, he'll immediately get another evaluation there. It is extremely unlikely Davis returns to lineup prior to ASG break ending March 10. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2021

“Una vez Davis regrese a Los Ángeles, tendrá una nueva evaluación. Es muy improbable que regrese a jugar previo al final del descanso del [Juego de Estrellas] el 10 de marzo” mencionó Wojnarowski en su cuenta de Twitter.

Lakers toman un plan conservador con Anthony Davis

Los Lakers tienen marca de 21-7 y están detrás del Utah Jazz, que actualmente tienen presente en el NBA con 22 victorias y cinco derrotas. Si Davis fuese a regresar a jugar antes del Juego de Estrellas, se perdería nueve partidos.

Los Lakers son uno de los equipos más profundos en la NBA y pueden mantenerse aflote con un LeBron James de 36 años, quien está jugando a nivel de jugador más valioso. Esto le da a los Lakers menos urgencia para traer de vuelta a Davis, quien firmó una extensión de contrato por cinco años previo al comienzo de temporada.

“Previo a la resonancia, la conversación entre el gerente general Rob Pelinka, Anthony Davis y el representante Rich Paul de Klutch Sports fue tomarse el tiempo con el regreso del jugador,” reportó Wojnarowski por Twitter. “Volverán a observarlo en dos o tres semanas, pero sí , ‘conservador’ es la palabra operativa.”

Even prior to MRI today, conversation among GM Rob Pelinka, Anthony Davis and agent Rich Paul of @KlutchSports has been to take their time on AD's return to lineup, sources tell ESPN. They'll take another look in two-to-three weeks, yes, but "conservative" is the operative word. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2021

Davis dijo anteriormente que se quería mantener activo para mantener la lesión un poco suelto.

“Puede ser que se disminuya con descanso y cosas como esas,” dijo Davis a los reporteros durante el fin de semana. “No estoy descansando, estoy viendo cómo mantener suelta la lesión lo máximo posible. No es el tendón de Aquiles mismo, que es lo que ustedes están pensando y eso da miedo. Es… se me olvidó cómo se llama… es algo que está dolorido, no es el actual tendón. Por eso es cómodo para mi jugar y soltarme. Por eso los médicos y los fisioterapeutas estaban cómodos con dejarme salir a jugar y rendir.”

Davis está promediando 22.9 puntos, 8.6 rebotes y 1.9 tapones esta temporada.

Wojnarowski: La lesión de Davis no cambia los planes de cambios de los Lakers

La lesión de Davis puede causar una complicación a los planes de poder repetir como campeones, Wojnarowski no espera que haga que Rob Pelinka sea más activo previo a la fecha límite de cambios.

“No hay manera de reemplazar a Anthony Davis,” Wojnarowski dijo cuando apareció en el programa Keyshawn, JWill & Zubin. “No creo que eso cambie cómo vean la fecha límite. Creo que si eres los Lakers, uno ve cómo está el mercado. No creo que Rob Pelinka lo vea como algo urgente porque ven con optimismo que esta lesión se puede manejar.”

James reiteró los de dijo Wojnarowski tras la derrota contra los Nuggets el domingo con lo que se refiere al poder reemplazar la producción de Davis.

“Siempre le toca al que sigue. sin importar quién esté afuera. No le estamos pidiendo a nadie que haga los que AD hace. No puedes hacer eso. Es imposible. Es un jugador especial y tiene un talento especial por algo. Cada uno tiene que levantar su nivel de juego a nivel individual para ayudar al juego colectivo del equipos. Estamos ansiosos por lidiar con el reto.”

