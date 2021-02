Las fuertes palabras de LeBron James, de los Lakers, sobre Kyle Kuzma: ¿Qué dijo?

Es algo que flotó alrededor del éter en Lakerland durante más de un año, la charla sobre el descontento entre el alero de los Lakers, Kyle Kuzma, y ​​la organización que lo seleccionó en un intercambio con los Nets, al final de la primera ronda del draft de la NBA en 2017.

Tampoco fueron solo los rumores de intercambio que aumentaron durante el invierno pasado, sino también la historia de fondo, las decisiones comerciales que parecieron abrir una brecha entre Kuzma, la organización de los Lakers, y la estrella LeBron James.

A medida que esa historia de fondo se entrelazó con las luchas de Kuzma por encontrar un papel consistente el año pasado, el golpeteo del tambor comercial de Kuzma se hizo más y más fuerte alrededor del púrpura y el oro.

Pero últimamente, todo eso parece irrelevante. James, quien ha tenido una relación a veces fría con Kuzma, estaría de acuerdo. Después de que Kuzma anotó 20 puntos y 10 rebotes desde el banco en la victoria del viernes por la noche, James habló sobre la reciente jugada de Kuzma.

“Kyle ya se dio cuenta”, dijo James en ESPN. “Ha descubierto lo que significa para este equipo, ha descubierto cuál es su papel. Ha protagonizado su papel. Su rebote ofensivo en este momento, su atención al detalle, su correr por la cancha, está derribando tiros a un alto nivel. Vamos a ser aún más dinámicos con Kuz en la posición en la que se encuentra ahora. Simplemente está jugando un baloncesto realmente bueno”.

Kuzma, de hecho, ha encontrado su camino. Está promediando un mínimo de su carrera en anotaciones, con 10.7 puntos, pero Kuzma ha tenido una temporada muy sólida como lanzador de triples (36.2%) y reboteador (6.0 por juego). Ha jugado en los 27 partidos y parece estar tan en casa con su papel como lo ha hecho desde que James llegó a Los Ángeles hace tres años.

La saga de los Lakers de Kyle Kuzma: de estrella en ciernes a rumores de intercambio a jugador de rol en ascenso

Hay una larga letanía de contexto que debe darse para comprender cómo comenzó y se desarrolló la charla persistente sobre una desconexión entre Kuzma y la organización. Repasemos las fechas relevantes:

Enero de 2019: Después de que Anthony Davis y el agente Rich Paul de Klutch Sports, quien también representa a LeBron James, hicieran público el deseo de Davis de ser canjeado, los Lakers hicieron un esfuerzo para canjear a Davis con un mega paquete de jugadores jóvenes. Kuzma fue con frecuencia una pieza central de esas ofertas.

Junio ​​de 2019: Cuando no se pudo llegar a un acuerdo de temporada con Davis, los Pelicans reemplazaron al personal de la oficina principal y reiniciaron las negociaciones de Davis con los Lakers. New Orleans deseaba desesperadamente incluir a Kuzma en el trato, pero los Lakers se mantuvieron firmes en que no lo cambiarían.

Julio de 2019: Kuzma despidió a Mark Bartelstein de Priority Sports, buscando expandir sus oportunidades comerciales.

Agosto de 2019. Kuzma sorprendió a muchos al negarse a contratar a Klutch Sports, que en ese momento representaba a James, Davis, Kentavious Caldwell-Pope y Talen Horton-Tucker en los Lakers, y en su lugar eligió la mega agencia CAA. Los Lakers se habían enfrentado, en los últimos años, con CAA sobre jugadores como D’Angelo Russell y Julius Randle.

Diciembre de 2019: Surgieron los primeros murmullos sobre los Lakers hablando de canje por Kuzma. Después de promediar 18,7 puntos en su segunda temporada de la NBA, Kuzma luchó con lesiones y promedió 11,1 puntos en sus primeros 20 partidos.

Navidad de 2019: El entrenador de Kuzma, Clint Parks, criticó a James en Instagram, alegando que los Clippers vencieron a los Lakers ese día porque Kawhi Leonard trabaja más duro que James.

Enero de 2020: Primero, se informa en The Athletic que los Lakers estaban escuchando atentamente las ofertas sobre Kuzma. Al día siguiente, el ex escolta de los Lakers y entrenador asistente Brian Shaw le dijo a Yahoo! Deportes que la combinación de factores sacaría a Kuzma de L.A. “Cuando no firmas con Rich Paul y tu entrenador sale y dice que Kawhi se lo estaba dando a LeBron, vas a estar fuera de allí”, dijo Shaw.

Febrero de 2020: A pesar de una serie de rumores de cambios, incluidas las conversaciones con los Pistons y los Kings, Kuzma permaneció con los Lakers en la fecha límite de cambios. Fue inconsistente durante el resto del año y en los playoffs, promediando 10.0 puntos en el camino mientras los Lakers ganaban el campeonato de la NBA 2020.

Lebron James dijo que ha visto cambios en Kuzma a lo largo del tiempo. “Quiero decir, es cuatro años mayor”, dijo James. “Se nota que ha crecido. Evidentemente, cada año sigues madurando, madurando más. Sabes lo que te gusta, sabes qué no te gusta. El entiende eso. Él sabe quién es y lo entiende”.

