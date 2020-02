Aseguran que Los Lakers estarían trás J.R. Smith: ¿de quiénes más?

Con la noticia de que Darren Collison no saldrá de su retiro esta temporada, los Lakers de Los Ángeles tienen que decidir qué piezas deben agregar si van a vencer a los Clippers en el momento de los playoffs. Los Lakers se mantuvieron callados en la fecha límite de intercambio, mientras que los Clippers hicieron un par de movimientos para reforzar su lista. Muchos creen que son los favoritos en Occidente gracias a la incorporación de Marcus Morris.

Si bien los Lakers aún no han realizado ningún movimiento, todavía hay algunas opciones interesantes para ellos en el mercado abierto.

El informante de ESPN NBA Dave McMenamin dijo en el programa de Jorge Sedano que J.R. Smith es un nombre para vigilar. Brandon “Scoop B” Robinson informó que tiene una configuración de entrenamiento con los Lakers que se supone que tendrá lugar en un futuro próximo.

Obviamente, Smith tiene una relación previa con la estrella de los Lakers, LeBron James, y los dos ganaron un campeonato juntos. También fue el autor de una de las jugadas más descabelladas de la historia de las Finales de la NBA. A pesar de ese hecho, Smith es un tirador sólido y ayudaría a satisfacer la necesidad de los Lakers.



Si a Los Ángeles no le gusta Smith, también está Dion Waiters, a quien los Grizzlies de Memphis renunciaron recientemente. Waiters ha tenido una buena cantidad de problemas personales, pero no hay duda de que es un anotador efectivo. Sería una buena adición a la segunda unidad del equipo.

Adrian Wojnarowski de ESPN informó que los Lakers van a tener “conversaciones exploratorias” con Waiters en el futuro.

No necesariamente llenaría la necesidad de un manejador de pelota, pero es un buen tirador que puede ayudar a anotar cuando LeBron James y Anthony Davis no están en el piso.

Smith y Waiters parecen ser los nombres más importantes para observar por los Lakers, pero McMenamin también promocionó a Michael Kidd Gilchrist, Trey Burke, Reggie Jackson y Jeff Green como jugadores para echarle el ojo. Gilchrist tiene el menor sentido de los jugadores mencionados, ya que es ineficaz como tirador y realmente no se ajusta a una necesidad.

Jackson sería una opción interesante, ya que puede jugar como base y es un tirador sólido. Todavía espera noticias sobre una posible compra, pero definitivamente es alguien a quien los Lakers deberían analizar detenidamente. Burke se alinea con Jackson, ya que es un armador que puede disparar. Jackson tiene más ventajas, pero Burke podría ayudar a satisfacer una necesidad.

Green tiene mucha experiencia y, aunque es un mejor tirador que Gilchrist, todavía juega una posición en la que los Lakers no necesariamente necesitan ayuda.

Los chicos de Los Ángeles necesita manejadores de pelota y tiradores si van a vencer a los Clippers. Ya tienen un buen tamaño y uno de los mejores hombres grandes de la NBA en Anthony Davis. Los camareros probablemente deberían ser su principal objetivo, pero Smith o Jackson le ofrecerían al equipo una gran ayuda.