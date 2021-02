Neymar sufre lesión en partido del PSG: ¿Se perderá juego contra el Barcelona?

El Barcelona se enfrentará al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Liga de Campeones el martes 16 de febrero, pero podría perderse un reencuentro con la exestrella Neymar.

El internacional brasileño se vio obligado a retirarse por una lesión en la segunda mitad del partido de la Copa de Francia del PSG contra el Caen el miércoles.

El periodista Jonathan Johnson informó que Neymar parecía haber sufrido una lesión en el aductor y fue directamente al túnel para recibir tratamiento.

La noticia será una gran preocupación para los campeones de Francia, dado que el martes está programado en el Camp Nou el partido de ida de su eliminatoria con el equipo de Ronald Koeman. El juego de vuelta está programado para el 10 de marzo.

Appears to be an adductor issue & Neymar has gone straight down the tunnel to the dressing room.

El técnico Mauricio Pochettino ofreció una actualización después del partido, pero no reveló demasiado sobre la condición física de su estrella.

Neymar recibió el brazalete de capitán para el partido del PSG con Caen. El brasileño ha estado en buena forma entre los hombres de Pochettino y suma 11 goles en sus últimas 10 apariciones con el campeón francés.

El Barcelona, ​​con razón, no se siente muy confiado de enfrentarse a su ex estrella, especialmente con el equipo habiendo sufrido lesiones en la defensa. Ronald Araujo, Sergi Roberto, Gerard Piqué y Sergino Dest están actualmente fuera de juego.

Mauricio Pochettino on Neymar's injury:

"We'll see tomorrow with the doctor. At the moment it's difficult to say.

"Can he be there next week? I need more time and more info to find out."

— Goal (@goal) February 10, 2021