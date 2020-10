INFORME: Miami Heat hará todo lo posible para fichar a Giannis

Después de llegar a la final de la NBA, el Miami Heat está listo para tomar el próximo paso para poder ganar su primer título en siete años.

De acuerdo al periodista Shams Charania, la directiva de Miami tiene a Giannis Antetokounmpo como su gran fichaje para poder cumplir con su objetivo.

Para Pat Riley, esta sería una de las grandes oportunidades que tendrá para poder regresar a la gloria y sabe que la próxima ventana de agencia libre puede ser una en la que Miami puede ser protagonista y sería un equipo temido una vez más.

The Heat are "preparing to go all in" on pursuing Giannis Antetokounmpo in 2021 free agency, per @ShamsCharania pic.twitter.com/PgcVebcm3a

