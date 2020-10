[VIDEO]: El mundo del baloncesto elogia a Jimmy Butler después de victoria de Miami Heat

Cuando llegó “Jimmy Buckets” a Miami, muchos en los medios lo consideraron una “movida egoísta”. Para varios expertos en la liga, les pareció una decisión que la daría satisfacción a su ego porque era considerado una persona problemática en la que siempre se peleaba con compañeros y entrenadores en todos los equipos donde había militado.

Ahora el jugador de 31 años es el líder indiscutible de un Miami Heat que fue la sorpresa de la temporada al ganar la conferencia del este como el quinto preclasificado, eliminando al mejor equipo de la NBA en el proceso.

Nadie esperaba que el Heat llegara tan lejos en la postemporada con un jugador problemático y dos novatos que ni habían sido seleccionados en el reclutamiento colegial. Pero el gran tema siempre terminó siendo Jimmy Butler.

A reminder of what the national media was saying when Jimmy chose the @MiamiHEAT – now this dude is outdueling LeBron James in the Finals. HAVE THE GUTS! pic.twitter.com/8plTw8JYI6 — Alejandro Solana (@AlexMSolana) October 10, 2020

”Su deseo de ganar es impresionante,” dijo el entrenador del Miami Heat Erik Spoesltra después de la victoria del Heat por 111-108. “Poder hacer eso en 47 minutos y asumir el reto de por el lado defensivo… cada jugador joven que está por entrar a la NBA debe de estudiar video de Jimmy Butler, él es la definición de un jugador que siempre compite en los dos extremos de la cancha. Impresionante. Excepcional.”

Butler obtuvo su segundo triple-doble de la serie contra los Lakers, y fue fundamental en los últimos dos minutos de juego. Aún así, el equipo de Los Ángeles tuvo una oportunidad de ganar el título en los segundos finales, pero el tiro de Danny Green quedó corto y Tyler Herro terminó encestando dos tiros libres para asegurar el partido.

“Dejé todo en la cancha,” dijo Butler después su actuación en la que contribuyó con 35 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias y 5 robos.

Jimmy Butler Dazzles With Another Triple-Double 🔥 | #NBAFinals Game 5

Este partido tuvo varias emociones y hasta un Lebron James que anotó 40 puntos en el partido, pero se le cuestionó la decisión de no tomar el último tiro del partido y dejársela en vez a Danny Green. Pero eso no deben minimizar el esfuerzo del jugador de 35 años.

Highlights

Miami Heat vs Los Angeles Lakers – Full Game 5 Highlights | October 9, 2020 NBA Finals

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más memorables del partido (y posiblemente la serie) fue cuando Anthony Davis le comete una falta a Jimmy Butler hacia el final del partido.

El jugador, ya casi exhausto, se tomó unos segundos para recomponerse y se convirtió en una de las imágenes de la serie y del espíritu competitivo del Miami Heat. Butler descansó un total de 48 segundos durante este partido.

“(Jimmy) es la imagen de un campeón antes de ser campeón,” añadió Spoelstra.

Reacciones

Las reacciones de jugadores se vieron rápidamente en redes sociales elogiando a Butler por su gran esfuerzo.

They hoopin! Jimmy doin his DOUGIE https://t.co/YDiPR4LoTu — Damian Lillard (@Dame_Lillard) October 10, 2020

Jimmy been cookin — PJ Washington (@PJWashington) October 10, 2020

Jimmy said hol up..🤣🔥🔥 — Trae Young (@TheTraeYoung) October 10, 2020

Hasta su mismo compañero, Meyers Leonard, lo elogió por su actuación.

D I F F E R E N T https://t.co/TzJaEJNJzn — Meyers Leonard (@MeyersLeonard) October 10, 2020

El Juego 6 se jugará el domingo y los Lakers, una vez más, buscarán conquistar su título número 17 en su historia igualando a los Boston Celtics como las franquicias más ganadoras en la historia de la NBA.

