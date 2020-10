[VÍDEO] La dura batalla dialéctica entre LeBron James y Jimmy Butler

Sucedió en la jugada en la que el tercer partido entre los Lakers y los Heat de las Finales de la NBA el domingo por la noche, Miami sentenció el choque.

Con siete puntos arriba y con poco más de un minuto por jugar, la estrella de los Heat Jimmy Butler atacó la pintura, presionado por el gigante Markieff Morris. Lanzó una bandeja con la mano derecha sobre Morris con 1:13 por jugar y sonó chof. De esta manera, los Heat tomaron una ventaja ya insuperable de nueve puntos.

Lo que sucedió después es ya historia de esta finalísima. Butler se dirigió a LeBron y le dijo: “You’re in trouble” (“Tienes problemas”). Butler luego explicó que James le había dicho lo mismo al final del primer cuarto. Que ahora le dijese lo mismo, pensó, era juego limpio.

James, después del partido, dijo que estaba feliz de que Butler le dedicara estas palabras. “Me encanta”, dijo James. “Hay que quererlo. Es uno de los competidores más feroces que tenemos en nuestro campeonato”.

De hecho, tenía razón, ya que si los Heat aún están vivos es gracias a él. Butler tuvo una actuación memorable, anotando 40 puntos con 11 rebotes y 13 asistencias.

Un dato para la historia: Butler anotó o asistió en 73 puntos de su equipo, algo que ocurría en una final de la NBA desde Walt Frazier en 1970.

Jimmy Butler scored or assisted on 73 points, tied for 2nd-most in an NBA Finals game in league history per Elias Sports Bureau. Only Walt Frazier (74) in 1970 is higher. Butler ties Jerry West, who had 73 twice.

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) October 5, 2020