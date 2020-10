La espectacular cláusula de rescisión que tendrá el estadounidense Dest en el Barcelona

El Barcelona confirmó este jueves que ha completado el fichaje del lateral derecho Sergiño Dest, procedente del Ajax de la Eredivisie.

El joven de 19 años se une a la entidad azulgrana por 21 millones de euros (24 millones de dólares) más 5 millones de euros (6 millones de dólares) en variables y tiene una cláusula de rescisión de 400 millones de euros (470 millones de dólares). Ha firmado un contrato que se extiende hasta junio de 2025 y vestirá la camiseta número 2 en el Camp Nou.

A post shared by Sergiño Dest (@sgd_2) on Oct 1, 2020 at 5:53am PDT

View this post on Instagram

Dest se dará a conocer oficialmente como jugador del Barcelona en una rueda de prensa el viernes en el Camp Nou. El club catalán superó al campeón de Europa, el Bayern de Munich, para conseguir el lateral.

El técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, expresó su opinión sobre Dest en la rueda de prensa antes del partido de Liga del Barcelona contra el Celta de Vigo.

“Es un lateral joven, se trata de tener jugadores jóvenes para el futuro del club. Tiene que competir con los otros laterales que tenemos. A pesar de su edad, ha jugado muchos partidos, jugó en la Champions. Un jugador muy útil”.

Dest llega como reemplazo del internacional portugués Nelson Semedo, que se marchó al Wolverhampton Wanderers de la Premier League.

El jugador prácticamente adolescente competirá con Sergi Roberto por el puesto de lateral derecho en el Camp Nou.

El fichaje de la estrella procedente del Ajax le permitirá compartir vestuario con su compatriota Konrad de la Fuente en el Camp Nou. Konrad es actualmente parte del equipo B de Barcelona, ​​pero parece haber impresionado a Koeman.

Konrad participó en los amistosos de pretemporada del Barcelona contra el Nàstic y el Girona y está en la convocatoria de 23 jugadores del primer equipo para el choque de La Liga del jueves contra el Celta de Vigo.

🇺🇸 The American Dream in Barcelona.

🔵🔴 @sergino_dest, welcome to Barça! #DE2TCuler pic.twitter.com/gq6avTiHq8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2020