Miami Heat anuncia que dos jugadores claves quedan fuera para el tercer partido de la final

El cuerpo médico del Miami Heat oficializó la ausencia de Goran Dragic y Bam Adebayo para el tercer partido de la final de la NBA contra los Lakers el domingo. El Heat, quien busca poder reducir la ventaja de los Lakers quedan muy golpeados por estas ausencias.

Dragic (fascia plantar) y Adebayo (cuello) se lesionaron en el primer partido de la serie y no regresaron para finalizar el cotejo. También no estuvieron disponibles para el segundo partido, el cual perdió el Heat por 124-114.

Ahora el entrenador Erik Spoelstra una vez más tendrá que contar con Tyler Herro desde el arranque además de jugar con un equipo de los Lakers que los han dominado desde el primer partido de esta serie.

Los dos jugadores no han podido entrenar y fueron bajas de la sesión del sábado, razón por la cual se dudaba de que jugaran el domingo por la noche.

