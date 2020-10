Di María entre los que está en prelista de selección argentina

Uno de los ausentes en la última fecha de eliminatorias del cual se habló mucho fue la de Ángel Di María. El jugador de 32 años fue incluido en la prelista de 35 convocados que estarán siendo considerados para los partidos ante Paraguay y Perú.

Esto generó mucha polémica porque el estelar extremo del Paris-St. Germain indicó que no hubo llamada entre el técnico y jugador avisando de su exclusión.

El exRosario Central y Real Madrid ya estaba con cierto nivel de disconformidad por causa de la falta de juego. Di María había criticado a Scaloni por su selección de jugadores, en parte su exclusión y el uso que le dio al rosarino durante la pasada Copa América.

Lo que le ha ayudado a Di María para que vuelva a ser considerado a la selección por su buen rendimiento en la burbuja de la Champions y en el comienzo de la nueva temporada que tiene al equipo parisino entrando como vigente campeón del doblete en Francia.

¿Llegará el Kun?

Otro jugador que fue convocado fue Sergio Agüero del Manchester City. Ahora su llegada a los partidos de eliminatoria depende de los estudios que se le hacen el la lesión que tuvo ante el West Ham.

Los excluidos

Entre los excluidos de esta lista se encuentran los jugadores Alexis Mac Allister del Brighton y Cristián Pavón del Los Ángeles Galaxy de la MLS. Este último sigue en jaque en lo que se refiere a su futuro.

El equipo de Pavón y Guillermo Barros Schelotto pasa por uno de los peores momentos de los últimos años. El equipo tampoco se ha expresado sobre lo que hará con Pavón ya que Boca espera poder recibir 20 millones de dólares para quedarse con el jugador ya que está en la MLS en condición de préstamo.

Prelista de Argentina

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Esteban Andrada (Boca Juniors), Emiliano Martínez (West Ham United), Agustín Marchesín (Porto) y Jeremías Ledesma (Cádiz).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Manchester City), Nicolás Tagliafico (Ajax), Juan Foyth (Villarreal), Walter Kannemann (Gremio), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), Nehuén Pérez (Atlético de Madrid) y Facundo Medina (Lens).

Volantes: Leandro Paredes (PSG), Rodrigo De Paul (Udinese), Giovani Lo Celso (Tottenham), Marcos Acuña (Sporting Lisboa), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás Domínguez (Bologna), Alejandro Gómez (Atalanta), Roberto Pereyra (Udinese), Eduardo Salvio (Boca Juniors) y Guido Rodríguez (Real Betis).

Delanteros: Lionel Messi (FC Barcelona), Lucas Ocampos (Sevilla), Lautaro Martínez (Inter Milán), Sergio Agüero (Manchester City), Ángel Di María (PSG), Joaquín Correa (Lazio), Nicolás González, Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Gio Simeone (Bologna) y Paulo Dybala (Juventus).